Soutenir les communautés, soutenir les individus

VistaJet offre des vols à vide gratuits pour les gouvernements et le transport de matériel médical ;

La société utilise son infrastructure mondiale et son expertise pour contribuer à transporter les produits médicaux essentiels ;

Elle travaille avec des experts et des leaders pour identifier de nouvelles solutions de transport aérien pour la communauté mondiale.

LONDRES, 26 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, la première et la seule entreprise mondiale d'aviation d'affaires, contribue à assurer que les personnes rencontrant des nécessités de déplacement critiques durant la période d'incertitude actuelle peuvent continuer à voyager.

Comprenant les besoins de la communauté mondiale au moment où le monde œuvre pour répondre à la situation en constante évolution face au COVID-19, VistaJet continue d'identifier de nouvelles façons d'apporter son aide grâce à son infrastructure et son réseau d'envergure mondiale. La société travaille directement avec les gouvernements et consulats du monde entier et les aide à rapatrier leurs citoyens en fournissant des vols à vide gratuits. Afin de mieux garantir que les fonctionnaires puissent appliquer leurs plans d'intervention le plus rapidement possible, la société apporte son soutien pour gérer la logistique complexe des permis et documents nécessaires.

Alors que le nombre de vols de fret s'est considérablement réduit en raison de l'annulation de lignes commerciales mondiales majeures, VistaJet s'inspire des gestes d'humanité incroyables observés dans le monde entier et mène des pourparlers avec des organisations médicales, experts sanitaires et autorités de réglementation afin d'identifier d'autres solutions d'assistance, notamment pour le transport de fournitures médicales essentielles. En outre, des vols à vide stratégiques sont affrétés gratuitement afin d'acheminer des experts médicaux vers les lieux concernés, d'où ils peuvent aider à lutter contre la pandémie mondiale.

Thomas Flohr, fondateur et président de VistaJet, a déclaré :

« Chacun chez VistaJet continue de chercher comment mieux servir notre clientèle et l'ensemble de la communauté mondiale pendant cette période difficile. En écoutant les conseils des spécialistes, qu'ils concernent la sécurité, la sûreté ou les aspects médicaux, nous sommes là pour assurer que leurs besoins en transport aérien soient pleinement satisfaits. Nous traversons un moment particulier pendant lequel nous devons travailler tous ensemble et faire notre maximum pour apporter notre aide. Nous savons que nous ne proposons habituellement pas de vols de rapatriement ou de transport d'équipement médical mais, en fin de compte, nous sommes une société de logistique et nous sommes là pour aider la communauté mondiale autant que possible. Nous menons cette lutte ensemble. »

La société a créé une page Web dédiée regroupant toutes les demandes des gouvernements et des organisations médicales afin d'assurer la hiérarchisation des priorités, répondre aux cas les plus critiques et mettre en place les mesures de sécurité pertinentes.

En outre, en raison de l'insécurité accrue sur le marché, de nombreux clients nous ont contactés pour évaluer des options alternatives afin de répondre à leurs besoins en matière de déplacements aériens. Après avoir écouté leurs inquiétudes, VistaJet a lancé Dynamic Jet Lease , un service de location à court terme de un, deux ou trois mois, qui comprend un avion et un équipage dédiés stationnés dans l'aéroport le plus proche de vous. Ce programme exclusif de location au mois offre la plus grande souplesse chaque fois que nécessaire, notamment lorsque des décisions doivent être prises dans l'urgence. Le service Dynamic Jet Lease renforce la sécurité, libère les ressources de cœur de métier des clients et assure leur tranquillité d'esprit à un moment où le paysage mondial évolue constamment.

