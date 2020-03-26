支持社区、支持个人

VistaJet提供免费空驶航班满足各国政府及医疗运输的需求；

利用全球基础设施和行业专长帮助运送关键医疗产品；

与专家和领导者合作确定飞行解决方案以服务全球社区。

伦敦, March 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球首家也是唯一一家商务航空企业VistaJet在不确定时期帮助确保有重要出行需求的各方可继续获得交通服务。

随着全世界对不断变化的COVID-19疫情做出响应，VistaJet了解国际社会的需要，不断寻求通过其全球网络和基础架构来提供帮助的新途径。公司正在与各国政府和领事馆合作，通过提供免费的空驶航班帮助运送公民返回祖国。为进一步确保相关官员能够尽可能及时地执行其疫情响应计划，公司正在协助处理必要许可证和文件等复杂后勤工作。

由于全球主要商业航线被取消，货运航班急剧下降；另外，在世界各地令人赞叹的人道主义举措的鼓舞之下，VistaJet也已开始与医疗组织、卫生专家和监管机构沟通，以确定其他可提供帮助的解决方案，包括关键医疗用品的运输。此外，我们免费提供空驶航班，作为向有需要的地点运送医疗专家的重要航班，让他们能够投入抗击全球疫情的工作。

VistaJet的创办人兼董事长Thomas Flohr表示，

“我们VistaJet的所有成员都在持续评估如何在当前的困难时期更好地为客户以及全球社会服务。我们听取专家们在安全、安保及医疗方面的建议，随时位确保满足客户的飞行需求提供支持。这是一段特殊时期，我们都必须尽一切努力携手合作，尽我们所能来提供帮助。我们知道，我们通常不提供人员返送航班或从事医疗设备的运输，但归根结底，我们是一家物流企业，我们随时愿为帮助国际社会尽自己的力量。这是我们共同面对的一场战斗。”

公司已创建了 专门网页 ，以传送政府和医疗机构的所有请求，以确保优先次序，解决最重要问题，并管理相关的安全筛查。

此外，随着市场不稳定性的加剧，许多客户与我们联系，探讨评估替代方案以满足他们的飞行需求。针对客户的这些担忧，VistaJet推出 Dynamic Jet Lease 服务，这是为期一到三个月的短期租赁服务，通过与您距离最近的机场提供专用飞机和机组人员服务。这是一项独特的按月租赁服务，可按需求情况，尤其是在需要作出快速决策的情况下提供最高的灵活性。Dynamic Jet Lease可提升安全性，释放客户的核心业务资源，并能在不断变化的全球形式下确保客户能够安心。

要了解VistaJet为防止COVID-19传播所采取的强化措施，请访问：

vistajet.com/coronavirus-updates

编辑注意：

本新闻稿中列出的更多链接：

vistajet.com/community-support

vistajet.com/dynamic

联系信息

Jennifer Farquhar | VistaJet | 电话：+44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com

关于VistaJet

VistaJet是首家也是仅有的一家全球商务航空公司。VistaJet拥有70多架银红相间的公务喷气式飞机，为企业、政府和私人客户提供通达187个国家的服务，覆盖全球96%的地区。创办于2004年的这家公司率先推出了一种创新型的商业模式，可以让客户使用整个机队，并按飞行时长计费，无需承担飞机产权相关的责任及资产风险。VistaJet的标志性会员计划让客户通过定制的订阅服务，随时随地获得该公司中远途机队所提供的按小时数计费的飞行服务。

VistaJet隶属于Vista Global Holding，这是一家世界领先的商务航空服务集团，拥有独具特色的下属企业组合，提供轻资产解决方案以满足商务航空服务所有关键层面的需求。

有关VistaJet的更多信息和资讯请见 vistajet.com

VistaJet Limited是一家欧洲航空公司，根据马耳他航空运营许可证第MT-17号运营9H注册飞机。该公司在马耳他注册，公司注册号为C 55231。VistaJet及其子公司不是美国的飞机运营企业。由VistaJet所有并在美国注册的飞机均由持有相关执照的美国航空公司运营，包括XOJET Aviation LLC。