支援社區，支援個人

VistaJet 為政府及醫療運輸提供免費的點對點包機航班；

利用全球基礎設施和專業知識來幫助運送危急的醫療產品；

與專家和領袖合作，為全球社區尋求新的飛行解決方案。

倫敦, March 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet 是第一間也是唯一的全球性商務航空公司，並正在幫助確保那些在非常時刻有危急渡航需求的人能夠繼續行程。

隨著世界各地努力對付正在不斷變化的新冠肺炎疫情，VistaJet 了解到國際社會的需求，並繼續透過其全球網絡和基礎設施尋求能提供幫助的新方法。公司直接與世界各地的政府及領事館合作，透過提供免費的包機航班幫助他們接載公民返國。為了進一步確保官員們能夠盡快實施他們的應對計劃，公司正在協助複雜的後勤工作，如處理必要的許可證和文書工作。

由於全球已取消多條主要商業航線、貨運航班急劇下降，以及受到世界各地令人難以置信的抗疫姿態所啟發， VistaJet 亦與醫療組織、健康專家及監管機構進行商議，以尋求其他可行的解決方案，其中包括了關鍵醫療用品的運輸。此外，還將提供免費的包機作為危急航班，以幫助他們將醫學專家運送到必要的地點，因為這有助於對抗在全球大流行的疫情。

VistaJet 的創始人兼董事長 Thomas Flohr 說：

「VistaJet 的每位成員都在不斷評估如何在這艱難時期能更好地為客戶及更大的全球社區服務。我們會聽取專家的建議，無論是在保安、安全性還是醫療方面的建議，以確保他們的飛行需求得到充分支援。這是個非常時期，我們必須在可能的情況下共同努力，盡我們所能提供幫助。我們知道公司一般不提供遣返航班或醫療設備的運輸，但終究我們是一間物流公司，故此會竭盡全力為國際社會提供幫助。我們正一同打這場仗。」

公司創建了 專用網頁 來傳達政府及醫療組織的所有請求，以確保優先序、解決最危急的情況並管理相關的安全檢查。

此外，隨著市場不安全狀況加劇，許多客戶已經開始聯繫評估替代的方案，以滿足他們的飛行需求。為了正視他們的憂慮，VistaJet 推出了 Dynamic Jet (動力噴射式機)租賃 ，這是一項為期一、兩個或三個月的短期租賃，為您提供距離您最近的機場專用的飛機及機組人員。它是獨一無二的每月租賃服務，在需要時（尤其是需要快速決策時）提供最大的靈活性。Dynamic Jet 租賃可提高安全性，運載客戶的核心業務資源，並確保在瞬息萬變的全球環境中客戶能夠安心。

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vistajet.com/coronavirus-updates

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資訊提供

Jennifer Farquhar | VistaJet | 電話：+44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com

關於 VistaJet：

VistaJet 是第一間也是唯一一間全球航空公司。VistaJet 擁有 70 多架銀色和紅色商務飛機，已將公司、政府和私人客戶空運至 187 個國家/地區，覆蓋全球 96%。該公司建立於 2004 年，開創了創新的商業模式。在這種模式下，客戶只需支付飛行時間，就可以使用整個機隊，而無需承擔與飛機所有權相關的責任和資產風險。VistaJet 特別設有會員計劃，為客戶提供預訂服務，讓客戶可以隨時隨地預訂中線及長線航班的飛行時數。

VistaJet 是 Vista Global Holding 的成員。作為全球領導業界的商務航空集團，Vista Global Holding 整合獨特的公司組合，提供輕型資產的解決方案，涵蓋商務航空的各個範疇。

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VistaJet Limited 是一家歐洲航空公司，根據馬爾他航空營運營=商證書第 MT-17 號經營 9H 註冊飛機，以及成立於馬爾他，公司代碼為 C 55231。VistaJet 及其子公司不是美國的直航航空公司。所有 VistaJet 擁有和美國註冊的飛機都由持有合適執照的美國航空公司營運，包括 XOJET Aviation LLC。