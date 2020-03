NASDAQ Copenhagen A/S





Svendborg, den 26. marts 2020



SELSKABSMEDDELELSE NR. 01-2020

Ændring af finanskalender - ordinær generalforsamling udsættes mv.

Under hensyntagen til den verserende COVID-19 situation har bestyrelsen i Scandinavian Brake Systems A/S i dag besluttet at udskyde selskabets ordinære generalforsamling, der var planlagt til afholdelse d. 28. april 2020. Datoen for den ordinære generalforsamling er endnu ikke fastlagt men vil blive oplyst på et senere tidspunkt.

Endvidere vil årsregnskabsmeddelelse inkl. årsrapport for 2019 blive offentliggjort d. 31. marts 2020.

På bestyrelsens vegne

Peter Eriksen Jensen

