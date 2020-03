Scandinavian Tobacco Group A/S

March 26, 2020 12:10 ET

Selskabsmeddelelse

Nr. 9/2020

København, den 26. marts 2020



Resultatet af den ordinære generalforsamling i

Scandinavian Tobacco Group A/S

Scandinavian Tobacco Group A/S ("Selskabet") har i dag afholdt sin ordinære generalforsamling. Resultatet af generalforsamlingen var som følger:

1. Godkendelse af den reviderede årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.

2. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at Selskabet for regnskabsåret 2019 udbetaler et udbytte på DKK 6,10 pr. aktie à DKK 1.

3. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2020 fastsættes som følger:

Ordinære bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt basisvederlag på DKK 400.000

Bestyrelsesformanden modtager et vederlag svarende til tre gange det årlige basisvederlag

Næstformanden modtager et vederlag svarende til to gange det årlige basisvederlag

Formanden for revisionsudvalget modtager et vederlag svarende til 75 % af det årlige basisvederlag

Øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtager et vederlag svarende til 37,5 % af det årlige basisvederlag

Formanden for hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager et vederlag svarende til 25 % af det årlige basisvederlag

Medlemmer af hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager et vederlag svarende til 12,5 % af det årlige basisvederlag

Vederlaget til formændene for og medlemmerne af udvalgene er i tillæg til deres vederlag som formand, næstformand eller medlem af bestyrelsen. I tillæg til ovenstående kan selskabet betale sociale afgifter og lignende pligtige afgifter, der opkræves selskabet af udenlandske myndigheder i relation til bestyrelsesmed­lemmernes honorar. Selskabet kan desuden betale eventuelle udlæg og rejseomkostninger, der måtte være forbundet med bestyrelsesmedlemmernes arbejde i bestyrelsen.





4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen genvalgte Nigel Northridge, Henrik Brandt, Dianne Neal Blixt, Luc Missorten, Anders Obel, Marlene Forsell og Claus Gregersen som medlemmer af bestyrelsen.

5. Valg af revisor(er)

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

6. Forlængelse af bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at de eksisterende bemyndigelser til at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i vedtægternes §§ 5.1-5.2, forlænges med en periode på 5 år, dvs. indtil den 26. marts 2025.

7. Forlængelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet købe egne aktier

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at den eksisterende bemyndigelse til at lade Selskabet købe egne aktier i vedtægternes § 6.1, forlænges med en periode på 5 år, dvs. indtil den 26. marts 2025.

8. Ændring af vedtægtsbestemt dagsorden

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at standarddagsordenen i vedtægternes § 8.2 tilføjes et nyt punkt 3 vedrørende præsentation af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten.

9. Godkendelse af revideret vederlagspolitik

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at godkende en revideret vederlagspolitik. Som følge deraf slettes henvisningen til retningslinjer for incitamentsaflønning i § 13.1 i Selskabets vedtægter.



---

Bestyrelsen har udpeget Nigel Northridge som formand for bestyrelsen og Henrik Brandt som næstformand.

Revisionsudvalget består af Marlene Forsell (formand), Dianne Neal Blixt og Luc Missorten. Nomineringsudvalget samt Vederlagsudvalget består af Nigel Northridge (formand), Henrik Brandt, Claus Gregersen og Luc Missorten.

