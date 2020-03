OTTAWA, 26 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec un peu d'ingéniosité et dans le but de soutenir nos vétérans et nos collectivités, un travail formidable est en cours dans de nombreuses régions du pays - les membres ont trouvé d’autres moyens de continuer d’aider, tout en respectant les conseils des autorités médicales.



Réunions virtuelles

Un exemple est le Café Buddy Check , lancé tout récemment à l'échelle nationale. Ce programme donne aux vétérans l'occasion de se rencontrer pour prendre un café dans un cadre propice aux échanges. Or, avec les nouvelles restrictions en vigueur partout au pays, certains endroits ont déplacé leurs réunions en ligne.

« Compte tenu de la distanciation et de l'isolement social, nous savions que de pouvoir garder le contact serait plus que jamais important, et, à cet égard, nous avons commencé à travailler pour trouver une solution; c'est ainsi que le Café virtuel Buddy Check est né » de déclarer Chris Richardson, co-fondateur du Café Buddy Check. « Jusqu'à présent, c'est fantastique; nous pouvons partager ce qui se passe, notre travail, et des histoires de notre service militaire. Certaines personnes passent quelques minutes et d'autres restent une heure entière. Nous avons pu créer des liens, partager nos inquiétudes et, ce faisant, rendre le quotidien moins lourd. »

Selon M. Richardson, les rencontres permettent également aux participants d'échanger des idées sur la meilleure façon de venir en aide à leur communauté locale dans le cadre de la COVID-19.

Pour rester en contact, la filiale de Woodbine Heights à Toronto (Ont.) organise des soirées musicales dans ce qui est devenu sa filiale « virtuelle ». Son président invite ses amis et membres à organiser des fêtes similaires et à faire de la musique, à chanter des chansons ou à raconter des histoires.

« Nous allons traverser cette épreuve ensemble tout en respectant la distanciation sociale – et quand même nous amuser tous ensemble de façon virtuelle », déclare Brenda Heath.

Fourniture de provisions et d’autres vivres

Qu'il s'agisse de livrer des provisions ou de préparer des repas, les bénévoles de la Légion font preuve de la même générosité qu’ils démontrent toute l'année durant. Donner un coup de main - petit ou grand - par les temps qui courent semble un tout petit peu différent.

À Brampton (Ont.), Chris Banks, un vétéran de l'armée comptant 20 années de service, et son officier d'entraide de filiale savaient qu'ils devaient organiser un service de livraison. Ils ont décidé d'appeler la liste des vétérans qu'ils servent normalement et de se renseigner sur leur situation.

Chaque vétéran nous a dit : « Ne vous inquiétez pas pour moi, aidez la personne suivante », de dire Banks. Sachant qu'ils avaient probablement besoin d'aide, le duo a persisté et livré des provisions comme des denrées périssables et de marchandises sèches à 13 d'entre eux déjà. « Cela a permis à 13 personnes de ne pas avoir à sortir et à s'exposer (potentiellement au virus). Pour nous, c'était une simple équation mathématique. De nombreux vétérans ont des conditions médicales préexistantes qui pourraient les rendre plus vulnérables aux maladies, » d'ajouter M. Banks.

« En période de confinement, les gens ont besoin de provisions et de médicaments et nous les leur fournissons », de déclarer Owen Parkhouse, vice-président de la Direction nationale de la Légion et membre d'une filiale locale de la petite communauté de Morell, dans l'Île-du-Prince-Édouard. Sa filiale a récemment partagé un message sur les médias sociaux pour dire aux gens comment obtenir de l'aide. La filiale de Brandon, au Manitoba, fait quelque chose de semblable, en tendant la main aux membres et leur offrant de l’aide pour l’épicerie et les livraisons.

Les membres de la Légion de Fonthill, au sud de Hamilton (Ont.), ont également été très occupés : ils ont préparé des repas du genre « réchauffer et servir » pour les personnes âgées qui en avaient besoin. Pain de viande, rôti de bœuf, rouleaux de chou, pâtes, pérogies - un repas différent chaque jour. Le menu est vaste et la demande est importante. Les bénévoles ont livré 450 repas à ce jour.

« Nous effectuons des livraisons et les gens pleurent parce qu'ils sont tellement effrayés et inquiets », de dire le président de la filiale, Toni McKelvie, qui passe beaucoup de temps dans la cuisine et en apprécie chaque minute. Elle n'avait pas réalisé jusqu'à quel point certaines personnes âgées sont effrayées. Ces mêmes personnes, note-t-elle, participaient souvent aux dîners du vendredi soir de la Légion, mais ceux-ci ont été temporairement annulés. Cinq bénévoles s'occupent de tout : l'un d'eux fait les livraisons en laissant les repas sur le pas de la porte, tandis que les autres font la cuisine.

« Certaines personnes nous ont laissé des cartes de remerciement et de l'argent, mais il n'y a pas de frais », de dire McKelvie. « D'une façon ou d'une autre, nous avions prévu de le faire », ajoute-t-elle avec insistance.

La petite ville de Penetanguishene est nichée au bord de l'eau dans le sud-est de l'Ontario. Là, Paul Howe et Dave Sampson, membres de l'exécutif de la Légion locale, ainsi que Chandler, le chien d'assistance de Dave, distribuent des provisions et d'autres nécessités aux personnes dans le besoin. « Ils ont même reçu des appels d'enfants de vétérans d’aussi loin que Montréal leur demandant de livrer des médicaments et des provisions », de raconter Mme Sherry Culling, officier d'entraide de la direction provinciale.

Des quatre coins du pays, tous et chacun y vont de leur contribution.

En Saskatchewan, un vétéran qui venait tout juste de se remettre sur pied est maintenant sans emploi à cause de la pandémie de la COVID-19. Des bénévoles de la Légion ont répondu à son appel à l'aide.

« Un de nos officiers d'entraide l'a rencontré et lui a fourni des cartes d'épicerie pour qu'il puisse s'en sortir, et nous allons très probablement nous occuper de son loyer jusqu'à ce qu'il règle ses affaires avec l'assurance-emploi », a relaté Chad Wagner, directeur exécutif de la direction provinciale de la Saskatchewan.

Plus à l'Ouest, dans la petite ville de Port Moody (C.-B.), le gérant de la filiale s'est mis au travail et a constitué plus de 30 'colis réconfort', puis a lancé un appel aux membres par courriel.

« Ils ont distribué huit paquets à des vétérans, deux à des résidents confinés dans des unités au-dessus d'eux, et un à un refuge local », de dire M. Darryn Langstaff, conseiller en opérations de filiale de la direction provinciale de la Colombie Britannique/Yukon. « Et le reste, a été distribué aux membres dans le besoin. »

De retour à l'autre bout du pays, à Placentia (T.-N.-L.), un membre de la filiale locale s'est également affairé dans la cuisine.

« Elle reste à la maison pour cuisiner, puis elle prépare des paquets-cadeaux qu’elle dépose sur le seuil de la porte des gens », d'expliquer son camarade Ian Walsh. Il décrit cette bénévole comme quelqu'un qui a toujours été charitable et qui a trouvé le moyen de poursuivre son travail pendant cette crise. « La bonté naît des épreuves », dit-il.

En soutien aux besoins du service

Les vétérans qui normalement se seraient rendus à une filiale pour obtenir de l'aide, peuvent toujours le faire, mais en ligne cette fois-ci. La fermeture de la plupart des filiales et du Siège national n'affecte pas la capacité de la Légion à aider quiconque a besoin d'une aide appropriée en temps opportun. Notre département des Services aux vétérans est prêt.

« Les officiers d'entraide de directions demeurent accessibles par courriels et par téléphone », explique M. Ray McInnis, directeur des Services aux vétérans au Siège national de la Légion. « Nous traitons également les demandes de fonds de bienfaisance par voie électronique », explique-t-il.

Selon M. McInnis, ceux qui ont une demande en instance de traitement auprès d'Anciens Combattants Canada peuvent toujours vérifier le statut de leur demande dans leur compte Mon dossier à ACC .

Les coordonnées des officiers d'entraide de la Légion se trouvent sur le site Legion.ca. Veuillez noter que les filiales qui demeurent ouvertes fonctionnent avec un accès restreint, et ce, sur la base des recommandations des autorités médicales locales; veuillez donc vérifier à l'avance avant de vous rendre.

Pour en savoir davantage sur les changements et les annulations de la Légion, et pour obtenir des réponses à vos questions, consultez notre page sur la COVID-19 à Legion.ca.

En ces temps difficiles, merci de bien vouloir soutenir la Légion, nos vétérans et leurs familles, ainsi que la collectivité!

Ceux qui souhaiteraient se joindre à notre groupe national de généreux bénévoles peuvent devenir membres de la Légion et nous soutenir dans nos efforts. Même si vous ne pouvez pas vous impliquer dans le bénévolat, votre adhésion fait en sorte de nous aider à aider ceux qui sont dans le besoin. Adhérez en ligne sur le site legion.ca/fr/devenez-membre. Nous sommes impatients de vous accueillir!

