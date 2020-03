Communiqué complémentaire suite à la publication des résultats annuels 2019

Paris, le 26 mars 2020,

En complément du communiqué publié ce jour sur les résultats 2019, le Groupe souhaite porter à la connaissance du marché les informations complémentaires suivantes, relatives à l’impact de la pandémie Covid-19 sur son activité actuelle et ses objectifs 2020-2021.

A ce jour, l’impact de la pandémie du Covid-19 sur l’activité du Groupe est la suivante :

Une forte augmentation de la demande des clients en produits alimentaires depuis le 13 mars 2020, qui se traduit par un surcroît de chiffre d’affaires sur cette période cohérent avec les données de marché 1 avec une dynamique plus marquée sur les formats de proximité et urbains, les Drives et la livraison à domicile ;

avec une dynamique plus marquée sur les formats de proximité et urbains, les Drives et la livraison à domicile ; Un surcroît d’activité substantiel chez Cdiscount, concernant à la fois la nouvelle offre alimentaire déployée pour répondre à la demande des clients et des produits non-alimentaires du quotidien.

Dans ce contexte très volatile, aucun élément matériel connu à ce jour n’est de nature à remettre en cause les objectifs précédemment formulés par le Groupe. Néanmoins, compte tenu de l’incertitude concernant l’impact macro-économique et social du Covid-19 à horizon d’un an2, et par prudence, le Groupe n’est plus en mesure de formuler des objectifs chiffrés sur 2020-2021.

Le Groupe reste mobilisé sur l’ensemble des priorités déjà communiquées au marché, tant en terme de plans d’économies sur les coûts, de maîtrise des investissements et des stocks, que de développement sur ses priorités (magasins de proximité et premium, e-commerce, nouvelles activités) ainsi que sur son plan de cession.

Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, le groupe Casino est plus que jamais concentré sur sa mission essentielle, la sécurisation de l’approvisionnement alimentaire des populations, dans le respect des mesures nécessaires pour la santé des collaborateurs et des clients dans l’ensemble des lieux de travail et d’accueil du public.





Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

rgaggioli@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS – Tel : +33 (0)6 11 59 23 26 - kallouis@image7.fr

Flore LARGER – Tel : +33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr







1 Source : Nielsen.

2 Cf. Notamment le report au mois de juin des prochaines prévisions macro-économiques de l’INSEE et la Banque de France.

Pièce jointe