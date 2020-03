March 26, 2020 14:50 ET

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2020 KLO 20.50

Huhtamäki Oyj:n hallitus muuttaa ehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Huhtamäki on perunut 13.2.2020 antamansa näkymät vuodelle 2020 aikaisemmin tänään julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti. Tämä johtuu koronaviruspandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta ja sen vaikutuksesta liiketoimintaedellytyksiin. Yhtiön hallitus on myös harkinnut uudelleen 13.2.2020 julkaisemaansa ehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

Hallitus muuttaa ehdotustaan taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja ehdottaa, että osinkoa ei jaettaisi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,89 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät.



Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.4.2020. Lisäksi kutsusta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa.



