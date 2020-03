MADISON, Wisconsin, March 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RateLinx anunció hoy que fue nombrada en la Guía de Mercado 2020 de Gartner por sus Plataformas de Visibilidad de Transporte en Tiempo Real. Gartner es la empresa líder mundial de investigación y asesoría.



El énfasis en las capacidades de visibilidad en tiempo real es cada vez más importante a medida que los sectores de la cadena de suministro y logística continúan en crecimiento y evolución. Una falta de visibilidad y seguimiento a través de toda la cadena de suministro crea ineficacias y conduce costos de transporte.

Según Gartner, “A pesar de que la visibilidad tiene alta demanda y máxima prioridad, las empresas continúan enfrentando una baja madurez del mercado para estas soluciones. Esto generalmente resulta en una falta de conocimiento de los beneficios cuantitativos, una falta de rápida embarcación del transportista y casi siempre baja calidad y consistencia de datos”.

“Creemos que la calidad de los datos juega un papel decisivo en la visibilidad de punto a punto de la cadena de suministro", dice Shannon Vaillancourt, fundadora de RateLinx. “RateLinx se enorgullece de ser reconocida por Gartner por segunda ocasión en su Guía de Mercado. Creemos que nuestra tecnología avanzada basada en la nube e impulsada por AI (Inteligencia Artificial) conduce la calidad consistente de datos a iniciativas de visibilidad de punto a punto, ayudando a las empresas a tomar mejores decisiones impulsadas por los datos y crear eficacias”.

El informe indica “a pesar de que las empresas obtienen acceso de datos casi de inmediato al implementar una plataforma de visibilidad, el verdadero valor viene de obtener perspectivas actuables y generar acciones, lo que toma tiempo lograr”.

La plataforma avanzada impulsada por AI de RateLinx está desarrollada para mantener calidad de datos superior. El TracLinx solution (antes “Radar Track and Trace”) capacita a las complejas cadenas de suministro proporcionando visibilidad en tiempo real a través de todos los modos del flete. La calidad de datos impulsados por AI proporciona ETAs (tiempos estimados de llegada) precisos con alertas y notificaciones, permitiendo operaciones optimizadas. Los datos de envíos integrados entregan reportes y clasificaciones de transportador icónicas.

RateLinx fue anteriormente nombrada en la Guía de Mercado de Gartner de 2018 para Proveedores de Visibilidad en Tiempo Real y la Guía de Mercado de Gartner de diciembre de 2019 para Proveedores de Auditoría y Pagos de Flete. RateLinx también fue nombrada entre los 100 Mejores Proveedores de IT de Logística de Inbound Logistics por diez años consecutivos.

Acerca de RateLinx

RateLinX, fundada en 2002 y con sede en Madison, Wisconsin, es una plataforma integral de envíos, visibilidad y pagos de la cadena de suministro y logística desarrollada sobre una base de datos integrados para ofrecer análisis predictivo y acciones prescriptivas El ecosistema de RateLinx está diseñado para disminuir los costos de logística y optimizar las operaciones, proporcionando a las empresas soluciones de gestión de envíos, visibilidad de la cadena de suministro y acuerdo financiero. RateLinx es una empresa galardonada, que opera con financiamiento propio y libre de deudas, y líder visionario reconocido en el sector de logística. Para más información, visite ratelinx.com .

