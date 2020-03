TORONTO, 26 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Location d’autos et camions Discount a annoncé aujourd’hui une campagne visant à offrir à tous les Canadiens une solution de rechange abordable et efficace aux transports publics et au partage de voitures afin d’aider à maintenir une distance physique durant la pandémie de la COVID-19. Puisque le service est essentiel en Ontario, Location Discount poursuivra ses activités afin de servir les Canadiens à des emplacements et heures d’ouverture dont la mise à jour est affichée sur notre site Web.



Location d’autos et camions Discount offrira la location à la journée de voitures et de petits VUS avec kilométrage illimité pour la somme de 20 $ par jour, taxes en sus. Pour profiter de cette offre, les Canadiens doivent indiquer le code promotionnel 2020 lorsqu’ils font leur réservation en ligne. Pour des économies additionnelles potentielles, nous encourageons les clients à vérifier auprès de leur compagnie de carte de crédit pour la couverture d’une voiture de location qui répond à leurs besoins.

À mesure que la situation évolue, il est important que les Canadiens disposent de leur propre espace privé pour leurs besoins de transport. « Discount veut que vous vous sentiez à l’aise de vous rendre au travail si vous devez le faire, d’acheter de la nourriture ou de livrer des repas ou des articles à la famille ou à des amis qui ont besoin de votre aide », dit Jay Singer, président et directeur général de Location d’autos et camions Discount. « Cette promotion vise à assurer autant que possible les mesures d’auto-isolement et à les maintenir afin d’aider à l’aplanissement de la courbe. Nous espérons que cette offre de bas prix aidera les Canadiens à se rendre partout où ils doivent aller en sécurité et avec le moins d’anxiété possible. »

Au sujet de Discount Location d’autos et camions

Créée en 1980 et établie à Toronto, Location d'autos et camions Discount est une marque reconnue à l’échelle nationale qui exploite des centres de location dans les aéroports et dans les villes au Canada. Propriétaire de plus de 300 succursales situées à 15 minutes de 90 % de la population canadienne, Discount est fière d'être la plus grande entreprise de location de véhicules au Canada appartenant à des Canadiens. Discount Location d'autos et camions est connue pour ses services de location de voitures et de camions de toutes les marques et de tous les modèles, des voitures de classe économique aux voitures de luxe, et des fourgonnettes aux camions de cinq tonnes. Son engagement à offrir un service à la clientèle hors pair est inégalé dans le secteur de la location au Canada. Discount Location d'autos et camions est fière d'avoir instauré le service gratuit de cueillette et de raccompagnement de la clientèle. Pour plus d'informations sur Discount, visitez www.discountcar.com .