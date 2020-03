MONTRÉAL et TORONTO, 26 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) a annoncé aujourd’hui que le plan pour maximiser la valeur de sa propriété située à Richmond (Colombie-Britannique) progressait.



Le FPI a conclu des contrats de location avec deux nouveaux locataires pour environ 60 000 pieds carrés d'un espace précédemment occupé par un locataire industriel sur sa propriété de Richmond. Les loyers nets en vertu de ces baux sont plus élevés d'environ 23 $ le pied carré que les loyers que le FPI recevait de l'ancien locataire industriel avant la résiliation anticipée. Les baux devraient commencer au début de l’année 2021, après la construction et l'amélioration de l'espace pour le préparer à l'occupation des nouveaux locataires. Suite à cet investissement, le bénéfice d'exploitation net devrait augmenter de 1,4 million de dollars par année dans le cadre de ces nouvelles locations, par rapport au bénéfice d’exploitation net avec l'ancien locataire.

Les nouveaux baux ont été conclus par le vendeur de la propriété de Richmond (notre « Partenaire Richmond »), qui gérera également le développement de la propriété. Le FPI est également à l’étape de la planification d’un ajout d’environ 70 000 pieds carrés à la propriété, qui serait construit et loué conjointement avec notre Partenaire Richmond, qui a des relations avec des locataires intéressés à louer l’espace une fois terminé. Sous réserves des conditions du marché et de la prélocation, la construction de l’ajout commencerait en 2021.

Conformément à une entente de gestion de développement conclue entre notre Partenaire Richmond et le FPI, l'augmentation de la valeur de l'immeuble par rapport à ce que le FPI a payé et ce qui est investi pour rehausser la valeur de l'immeuble sera répartie entre le FPI et notre Partenaire Richmond. Les premiers 20 millions de dollars de valeur ajoutée seront au profit du FPI, les 20 millions de dollars suivants seront au profit de notre Partenaire Richmond et toute augmentation de valeur ajoutée dépassant 40 millions de dollars sera répartie également entre notre Partenaire Richmond et le FPI. Notre partenaire Richmond a accepté de recevoir des parts du FPI, évaluées au plus élevé de 2,30 $ par part ou au prix minimum autorisé en vertu des règles et politiques boursières, en règlement de sa part de l'augmentation de valeur.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f5ce573-f6f5-49a8-a4f7-eac749ea8651

Octroi d’unités de parts avec restrictions pour l’année 2019

Le FPI a octroyé un total de 189 687 unités de parts avec restrictions (« UPR ») au chef de la direction et au chef de la direction financière du FPI en vertu de son régime de parts incitatif et un total de 27 781 UPR à d’autres employés, en lien avec les services rendus au cours de l’exercice 2019. L’octroi a été effectué 5 jours après la fin de la période d’interdiction interne du FPI conformément au régime de parts incitatif.

Ces UPR seront acquises à raison d’un tiers à la date d’émission, un tiers le 28 février 2021 et un tiers le 28 février 2022, au prix de 1,449756 par part, soit le cours moyen pondéré en fonction du volume des parts du FPI pour les 5 jours de transaction précédant la date d’octroi.

Le FPI est autorisé à émettre un nombre maximal de 4 448 704 parts sous le régime de parts incitatif. Au total, 353 694 unités de parts avec restrictions ont été émises dans le cadre du régime, incluant 5 878 unités de distributions équivalentes.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 72 immeubles comportant une superficie locative d’environ 4.0 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 105 849 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 23 025 000 parts du FPI.

