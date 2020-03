COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 27 mars 2020 – Publicis Groupe [Euronext Paris: FR0000130577, CAC 40] annonce qu’il publiera ses chiffres du premier trimestre le 23 avril 2020 avant l’ouverture de la bourse de Paris.

La pandémie du coronavirus (ou COVID-19) a provoqué de véritables drames humains, un confinement où actuellement un tiers de la population mondiale se trouve contraint à des restrictions de sortie, y compris pour des raisons professionnelles, et a généré une situation économique incertaine, volatile et sans précédent. Comme indiqué par les entreprises du secteur, il est aujourd’hui difficile de prévoir l’évolution des investissements marketing des annonceurs de manière fiable. De ce fait, Publicis Groupe ne donnera aucune guidance sur ses chiffres prévisionnels jusqu’à nouvel ordre.

Publicis Groupe souligne cependant que les chiffres de revenu au 29 février étaient conformes à son plan de marche 2020.

Comme cela a été indiqué à plusieurs reprises par Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, les préoccupations du management vont en priorité à la santé et au bien-être de ses collaborateurs, en leur donnant tous les moyens de continuer à travailler à distance. 95% des effectifs sont connectés et en mesure de travailler depuis leur domicile à travers le monde, apportant tout leur soutien aux clients du Groupe. Publicis Groupe veille à la protection des intérêts de toutes ses parties prenantes, et continue de gérer de manière rigoureuse l’ensemble des coûts particulièrement dans cette période.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial dans les domaines du marketing, de la communication et de la transformation numérique, à travers l'alchimie de la data, de la créativité, des médias et de la technologie, avec une offre unique pour proposer des expériences personnalisées à grande échelle. Le groupe est présent sur toute la chaîne de valeur, avec une organisation transversale unifiée, donnant accès à ses clients à l’ensemble des expertises du groupe dans le monde. Publicis Groupe est organisé en pôles de Solutions : Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Performics, Digitas), Publicis Sapient et Publicis Health. Epsilon, spécialisée dans la data et la technologie avec sa plate-forme Conversant, est positionnée au cœur du groupe et alimente toutes les activités. Présent dans plus de 100 pays, Publicis Groupe emploie près de 84 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!