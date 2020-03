POUR PUBLICATION IMMEDIATE

Evolution de la politique d’allocation du capital pour l’année 2020 dans le contexte de l'épidémie de COVID-19

Clichy, 27 mars 2020 - Face à la progression continue de l'épidémie mondiale de COVID-19, le Conseil d'Administration de SOCIETE BIC a décidé d'ajuster la politique d'allocation du capital pour l’année 2020, afin de prendre en compte l'environnement économique sans précédent.

Si le Groupe BIC peut s'appuyer sur son modèle économique intégré et son bilan solide, le niveau d'incertitude quant à l'ampleur et la durée de la crise nécessite une réallocation du cash flow de la Société afin de protéger ses opérations et de renforcer ses positions concurrentielles.

Par conséquent, le Conseil d'Administration a décidé, d'une part, de suspendre le programme de rachat d'actions de BIC jusqu'à nouvel ordre et, d'autre part, de réduire le dividende proposé pour l’année fiscale 2019 à 2,45 euros par action, contre 3,45 euros initialement proposé. Le dividende sera voté lors de l'Assemblée Générale de la Société le 20 mai 2020.

Comme mentionné dans le communiqué de presse publié le 23 mars 2020, la situation financière du Groupe BIC reste solide avec une position nette de trésorerie légèrement supérieure à 170 millions d'euros à la mi-mars, et le Groupe a confirmé son accès à la liquidité avec ses partenaires bancaires historiques.

Partout dans le monde, les collaborateurs continuent à travailler afin d'assurer la continuité des opérations, en mobilisant tous les canaux de distribution pour maintenir le service aux clients et répondre à la demande des consommateurs. Dans le même temps, un contrôle strict des coûts, des besoins en fonds de roulement et des investissements industriels a été mis en place.

"Au nom du Conseil d'Administration, je tiens à remercier les équipes de BIC pour leur engagement au quotidien et leur ténacité. Leur santé et leur bien-être, ainsi que ceux de toutes nos parties prenantes, doivent rester notre principale priorité. Je suis convaincu que les décisions visant à atténuer la situation et à protéger la situation financière à long terme permettront à BIC de se placer en position de force lorsque cette crise sera derrière nous".

Pierre Vareille, Président du Conseil d'Administration

"Je suis particulièrement fier du courage de nos équipes. Elles travaillent sans relâche pour maintenir nos opérations et faire fonctionner l'entreprise dans un environnement fluctuant. Les produits BIC® sont une nécessité quotidienne pour beaucoup. Dans ce contexte très particulier, avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires commerciaux, il est de notre responsabilité de garantir l'accès aux produits de la vie quotidienne aux consommateurs, partout dans le monde. Je crois fermement que nous avons, collectivement, les moyens de surmonter ensemble cette crise".

Gonzalve Bich, Directeur Général





