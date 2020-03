Nanterre, le 27 mars 2020

FAURECIA EST EN ORDRE DE MARCHE POUR TRAVERSER LA CRISE MONDIALE

L’extension au niveau mondial de la crise du coronavirus affecte aujourd’hui tous les secteurs de l’économie, y compris l’industrie automobile.

Les clients de Faurecia ont procédé ou vont procéder à l’arrêt temporaire de la plupart de leurs activités dans les différents pays impactés par le virus. En conséquence, Faurecia a dû arrêter un grand nombre de ses sites de production en Europe et va procéder à des fermetures de sites en Amérique du Nord et du Sud, dans le strict respect des consignes nationales.

En raison de cette crise mondiale et de l’absence de visibilité pour l’industrie automobile qui en découle, les objectifs financiers annuels 2020 tels qu’annoncés le 17 février par Faurecia ne sont plus valides. Le Groupe présentera de nouveaux objectifs financiers pour l’année 2020 dès que les perspectives macro-économiques pour le reste de l’année offriront une visibilité suffisante.

Face à cette situation inédite, Faurecia est immédiatement passé en mode de gestion de crise pour ajuster en temps réel sa réponse au développement des impacts de la pandémie sur ses employés, ses clients et ses fournisseurs. La priorité du Groupe est avant tout d’assurer la santé et la sécurité des employés et de leurs familles. Le Groupe a également mis en place des mesures drastiques de gestion de la trésorerie ainsi qu’un contrôle strict des coûts et investissements pendant la période de ralentissement de l’activité.

En matière de sécurité de ses employés et de leurs familles, fort de son retour d’expérience en Chine, Faurecia a immédiatement mis en œuvre toutes les mesures de précaution sanitaire nécessaires pour empêcher la dissémination du virus sur ses sites. Faurecia a également mis en œuvre un recours rapide et massif au télétravail (totalité des salariés éligibles actuellement en télétravail).

En matière de politique de financement et de gestion immédiate de la position de trésorerie, Faurecia rappelle qu’il dispose d’une structure de bilan très solide, sans échéance significative de refinancement à court terme, et avec un coût moyen faible. En matière de liquidité immédiate, Faurecia dispose d’une ligne de crédit syndiqué de 1 200 millions d’euros (maturité : juin 2024), récemment tirée pour 600 millions d’euros en anticipation de la baisse prévisible de l’affacturage clients. En incluant les 600 millions d’euros du crédit syndiqué non tirés, Faurecia dispose à ce jour de plus de 900 millions d’euros de lignes de crédit disponibles, avec des possibilités d’accroître cette liquidité dans l’éventualité où la pandémie se prolongerait au-delà du premier semestre.

Faurecia a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire de façon drastique, à court-terme, tous ses coûts, ses frais de développement et investissements, y compris le recours au chômage partiel pour son personnel dans l’ensemble des sites, en fonction des réductions d’activité à laquelle ils sont confrontés. Au cours des dernières années, Faurecia a fortement amélioré ses performances opérationnelles et a notamment démontré sa capacité de résistance dans des environnements difficiles.

Outre ces mesures d’urgence, le Groupe se tient également prêt à un redémarrage sécurisé de la production le moment venu, y compris dans un environnement où le virus ne serait pas encore totalement éradiqué. Ce redémarrage est en cours en Chine, où toutes les usines du Groupe ont aujourd’hui repris leur activité, avec un taux moyen d’utilisation de l’ordre de 70%. Faurecia est donc confiant dans sa capacité à surmonter cette crise dans les autres régions du monde et à remobiliser très vite ses équipes pour accompagner ses clients lors du redémarrage de la production.

Patrick KOLLER, directeur général de Faurecia, a déclaré : « Nous affrontons une crise d’une ampleur inédite et d’une durée encore incertaine, même si des signaux positifs de normalisation semblent venir de Chine. Nous avons immédiatement mis en place tous les plans d’action nécessaires pour traverser cette période et continuerons d’adapter notre réponse au développement de la pandémie. Faurecia a fortement amélioré ses performances opérationnelles et financières au cours des dernières années et sera pleinement en mesure d’accompagner la reprise de la production automobile mondiale le moment venu et de poursuivre sa stratégie de transformation. En attendant, toutes les équipes de Faurecia sont totalement mobilisées afin d’assurer la protection de nos employés et de leurs familles ainsi qu‘une gestion de crise efficace dans le meilleur intérêt du Groupe et de toutes ses parties prenantes. »

Calendrier

20 avril 2020 : Annonce des ventes du T1 2020 (avant ouverture des marchés)

29 mai 2020 : Assemblée générale annuelle des actionnaires

27 juillet 2020 : Annonce des résultats du S1 2020 (avant ouverture des marchés)

23 octobre 2020 : Annonce des ventes du T3 2020 (avant ouverture des marchés)













