Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 27.3.2020 klo 10.40



Aspocompin varsinainen yhtiökokous lykätään koronavirusepidemian vuoksi



Koronavirustilanteen kehittymisen ja Suomen hallituksen linjausten seurauksena Aspocomp Group Oyj:n hallitus on tänään päättänyt peruuttaa torstaina 2.4.2020 klo 10.00 alkaen kokoon kutsutun varsinainen yhtiökokouksen 2020.



Suomen hallitus on ilmoittanut 16.3.2020, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan korkeintaan kymmeneen henkilöön. Aspocompin hallitus on näiden linjausten seurauksena päättänyt peruuttaa torstaille 2.4.2020 ajoitetun vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen.



Aspocomp kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Mikko Montonen

toimitusjohtaja





