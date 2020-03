North Media A/S

March 27, 2020 06:52 ET

Selskabsmeddelelse nr. 14-2020

27. marts 2020





Bestyrelsesmedlem Peter Rasztar har meddelt North Media A/S, at han af personlige grunde har besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, der afholdes dags dato.

I forlængelse heraf foreslår bestyrelsen, at Ole Borch vælges som nyt medlem af bestyrelsen. Oplysninger om Ole Borchs baggrund og kompetencer gøres hurtigst muligt tilgængelig på www.northmedia.dk .



