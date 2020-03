TORONTO, 27 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax continue de surveiller de près l’évolution rapide de la pandémie de COVID-19 (coronavirus) ainsi que ses répercussions financières importantes sur les consommateurs et les entreprises, partout dans le monde. Toutes les entreprises, en particulier les PME, doivent composer avec une perturbation sans précédent de l’offre et de la demande. Par conséquent, les économies canadienne et mondiale font face à un important ralentissement économique et à une hausse rapide du chômage. En tant que chef de file de l’évaluation du crédit, Equifax et ses sociétés affiliées soutiennent des millions de consommateurs et des milliers d’entreprises dans 24 pays. Dans cette perspective mondiale, notre entreprise est témoin des difficultés que vivent les gens au quotidien. C’est pourquoi Equifax travaille activement avec les créanciers et les prêteurs pour réduire au minimum les répercussions de ce virus sur la solvabilité des consommateurs.



« La situation actuelle apporte son lot de défis et d’incertitudes pour les entreprises et les consommateurs canadiens, et ce, à une échelle sans précédent, explique Carrie Russell, présidente d’Equifax Canada. Sachez que nous sommes là pour vous aider. Nous nous efforçons de trouver des façons créatives d’accompagner tous les Canadiens – particuliers et entreprises – à travers cette épreuve. Nous mettons tout en œuvre pour apporter des changements qui aideront les Canadiens qui se trouvent dans une position financière précaire. Nous soutenons nos clients en leur fournissant des solutions novatrices pour les aider à comprendre le marché, à gérer et à protéger efficacement leurs entreprises, et à évoluer dans cet environnement complexe. »

Les entreprises et les consommateurs touchés par la COVID-19 ou susceptibles de l’être sont invités à communiquer directement avec leurs prêteurs et créanciers pour discuter de leurs options. Equifax collabore avec de nombreux prêteurs et fournisseurs de services de télécommunications et de services publics qui aident les consommateurs de différentes façons, notamment en modifiant leurs modalités de paiement.

Les consommateurs canadiens qui souhaitent obtenir gratuitement une copie de leur dossier de crédit peuvent utiliser le service automatique d’Equifax en visitant www.equifax.ca et en cliquant sur « Comprendre son dossier de crédit ». Equifax Consumer Services LLS et Equifax Canada ont également uni leurs efforts pour offrir un accès gratuit aux dossiers de crédit en ligne d’Equifax. Pour en savoir plus, visitez www.equifax.ca et cliquez sur « La réaction d’Equifax face à la COVID-19 ».

Le site Web (en anglais seulement) de l’entreprise offre un soutien supplémentaire aux consommateurs qui cherchent à atténuer les répercussions négatives que la pandémie pourrait avoir sur leur crédit. Ils y trouveront des ressources utiles d’Equifax sur le fonctionnement des dossiers et des cotes de crédit.

Equifax suit les directives de l’Organisation mondiale de la Santé, des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et des autorités locales pour gérer cette crise. Nous avons mis en œuvre nos plans de continuité des activités afin d’assurer le maintien des activités pour nos clients et consommateurs à l’échelle mondiale. Entre-temps, plus de 11 000 employés d’Equifax partout dans le monde s’efforcent de continuer à servir les consommateurs et les clients.

Equifax continuera de jouer son rôle essentiel dans l’économie mondiale en offrant stabilité et soutien aux consommateurs et aux entreprises en cette conjoncture économique difficile.

