MISSISSAUGA, Ontario, 27 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (« PTKP ») (TSX. KPT), qui détient une participation de commanditaire dans Produits Kruger S.E.C. (« PK S.E.C. »), a annoncé que PK S.E.C. a augmenté la production dans tous ses réseaux pour répondre à la demande accrue de produits de papier de la part de nos clients et de nos consommateurs. Nous avons augmenté et accéléré les livraisons de produits aux détaillants afin de les mettre sur les tablettes le plus rapidement possible. Nous avons également été considérés comme un service essentiel, ce qui signifie que nous pourrons exploiter nos installations normalement pendant la pandémie de COVID -19.



PK S.E.C. voudrait remercier ses employés, fournisseurs et clients qui travaillent tous ensemble pour reconstituer les stocks de produits de papier pour les magasins. En tant que processus supplémentaires de continuité des activités, nous avons mis en œuvre notre protocole de planification en cas de pandémie et avons augmenté notre approvisionnement en matières premières dans tous nos emplacements. Nous renforçons également les procédures d'hygiène, la distanciation physique, les obligations de mise en quarantaine volontaire et les protocoles de télétravail conformément aux directives des gouvernements et des autorités de la santé.

«Je suis extrêmement fier de nos travailleurs de première ligne dans les secteurs de la fabrication et de la distribution qui travaillent sans relâche pour mettre nos produits sur le marché le plus rapidement possible» a déclaré M. Dino Bianco, chef de la direction.

À propos de Papiers Tissu KP inc.

Papiers Tissu KP inc. (PTKP) est une société créée exclusivement aux fins d’acquérir une participation de commanditaire dans PK S.E.C. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.kptissueinc.com .

À propos de Produits Kruger S.E.C.

Produits Kruger S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés à des usages domestiques, industriels et commerciaux. L’entreprise dessert les marchés canadiens avec des marques reconnues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et White Swan®. Du côté des États-Unis, Produits Kruger S.E.C. fabrique la marque White Cloud®, de même que plusieurs produits de marques privées. L’entreprise emploie quelque 2 500 personnes et exploite huit usines certifiées FSC® (chaîne de suivi) (FSC® C104904) en Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.produitskruger.ca.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux concernant les projets, les attentes, les intentions, les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les objectifs ou les réalisations, actuels et futurs, de PTKP et de PK S.E.C., ou tout autre événement ou développement futur. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse portent notamment sur le maintien de l’exploitation de l’entreprise de PK S.E.C. dans le cadre des fermetures d’entreprises ordonnées par les gouvernements en réponse à l’éclosion de la COVID-19 et la capacité de PK S.E.C. de répondre à la récente augmentation de la demande de ses produits. Bien que PTKP et PK S.E.C. estiment que ces attentes et hypothèses sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s’y fier indûment, puisque rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les réalisations ou les événements et développements futurs de PK S.E.C. diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans PK S.E.C.), y compris les facteurs décrits à la section « Facteurs de risque –Risques propres à l’activité de PK S.E.C. » de la notice annuelle de PTKP datée du 8 mars 2019, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et les risques liés à l’éclosion de la COVID-19. La mesure dans laquelle l’éclosion de la COVID-19 touchera l’entreprise de PK S.E.C., y compris ses activités et le marché pour la négociation de ses titres, dépendra des développements futurs, qui sont très incertains et ne peuvent être prévus en ce moment, et comprend la durée, la gravité et l’ampleur de l'éclosion et les mesures prises pour la contenir ou traiter la maladie. Même à son ampleur actuelle et avec les mesures prises à l’échelle mondiale pour la contrer, l'éclosion de la COVID-19 pourrait avoir des répercussions importantes et négatives sur l’entreprise de PK S.E.C., sa situation financière et ses résultats d’exploitation, notamment en raison d’employés malades, de productivité compromise, de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, de la capacité de produire et de livrer des produits et des menaces sur le maintien des activités de nos clients.

L’information prospective dans les présentes est donnée expressément sous réserve de cette mise en garde. L’information prospective dans les présentes est donnée en date du présent communiqué de presse et PTKP décline quelque obligation de mettre à jour cette information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, à moins que la loi ne l’y oblige.

RENSEIGNEMENTS :

Francois Paroyan

Chef du contentieux et secrétaire

Papiers Tissu KP inc.

Tél. : 905-812-6936

francois.paroyan@krugerproducts.ca

INVESTISSEURS :