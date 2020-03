March 27, 2020 07:00 ET

Panostaja Oyj Pörssitiedote, sisäpiiritieto 27.3.2020 klo 13.00





Panostaja Oyj peruu 11.3.2020 annetut tilikauden 2020 näkymät





Panostaja Oyj:n näkymät ovat muuttuneet toimintaympäristön heikentyessä nopeasti koronaviruksen (COVID-19) levinneisyyden ja taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Muuttuvan tilanteen vuoksi vaikutuksia on vaikea arvioida, joten Panostaja Oyj peruu 11.3.2020 päivätyn liiketoimintakatsauksen mukaiset tilikauden 2020 näkymät eikä uusia näkymiä tässä tilanteessa anneta.





