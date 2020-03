Selskabsmeddelelse nr. 2/2020

Den samlede omsætning i koncernen blev 49 mDKK i 2019

mod 58 mDKK i 2018. Omsætningen ligger på de senest

udmeldte forventninger om en omsætning i 2019 på 48-50

mDKK.

Resultat af primært drift

Resultatet af primær drift fra de fortsættende aktiviteter blev i

2019 7,1 mDKK.

Koncernens samlede resultat af primær drift blev 7,1 mDKK i

2019 mod 9,1 mDKK i 2018. Resultatet ligger over de senest udmeldte forventninger om et

resultat af primær drift på 4,5-6,0 mDKK. Det skyldes reklassifikation af omkostninger mellem afskrivninger og

øvrige omkostninger.

Resultat før skat

Resultatet før skat fra koncernens fortsættende aktiviteter blev

7,8 mDKK i 2019 mod 4,4 mDKK i 2018.

De ophørte aktiviteter bidrog med et resultat før skat på 24

mDKK i 2018. Af de 24 mDKK i resultat før skat i 2018 udgør

købesummen fra Berlingske Media 23 mDKK.

Koncernens resultat før skat af fortsættende aktiviteter blev

7,8 mDKK mod 6,3 mDKK i 2018. Resultatet ligger på niveau

med de senest udmeldte forventninger om et resultat på 7,5–9,0 mDKK.

Årets resultat

Som følge af ovenstående blev årets resultat efter skat

7,1 mDKK i 2019 mod 22,8 mDKK i 2018.

Forventninger til 2020 for koncernen

På grund af en betydelig forværring af de økonomiske udsigter

i Danmark som følge af Covid-19-situationen forventes

det, at Boliga Gruppens finansielle resultater for 2020 vil blive

negativt påvirket.

Da det er meget vanskeligt at forudsige de økonomiske konsekvenser,

har Boliga Gruppen besluttet at suspendere forventningen

til årets resultat for 2020. Den tidligere forventning var

et resultat for året på 7-9 mDKK.

Boliga Gruppen forventer at kunne give en opdatering af de finansielle

forventninger i forbindelse med offentliggørelsen af periodemeddelelse for 1. kvartal 2020.

