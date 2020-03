March 27, 2020 07:30 ET

March 27, 2020 07:30 ET

Mot bakgrund av den osäkerhet som råder med anledning av Covid-19 har valberedningen för HMS Networks AB beslutat att ändra sitt förslag till årsstämman gällande styrelsearvode till styrelsens ordförande. Det nya förslaget innebär oförändrade arvoden till samtliga ledamöter, vilket innebär att styrelsen ordförande även vidare föreslås erhålla 500 000 kronor i arvode.





För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hjertonsson, Valberedningens ordförande, Investment AB Latour, 070-229 77 93





HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och IntesisTM. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga