VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) a le plaisir d’annoncer que sa filiale en propriété exclusive, Sustainable Growth Strategic Capital Corp. (« SGSC »), une entreprise de cannabis fédérale licencié basée dans la région du Grand Toronto (RGT), a reçu l’approbation de Santé Canada pour commencer l’extraction à son installation autorisée conformément à une modification de sa licence de traitement standard. SGSC détient également des licences de culture standard et de vente médicale délivrées conformément à la loi sur le cannabis.

SGSC est activement engagée dans le commerce canadien du CBD, travaillant avec des partenaires agriculteurs afin d’optimiser la récolte des cultures de chanvre en vue de maximiser l’efficacité de l’extraction ultérieure de CBD. En mars, SGSC a débuté un test d’extraction (le « test ») de biomasses de chanvre qui sera extraite à l’aide de services d’extraction de tierces parties et vendue aux acheteurs canadiens sous forme de combinaison d’huile brute de CBD, de distillat de CBD et d’isolat de CBD. Si l’essai donne des résultats favorables en ce qui concerne la qualité, l’efficacité et la marge du produit, SGSC a l’intention de progresser rapidement avec un deuxième cycle de production allant jusqu’à 1 300 kg de biomasse de chanvre de haute qualité contenant des concentrations de CBD supérieures à 8 %.

L’installation actuelle de SGSC est conçue pour accueillir une capacité d’extraction de biomasses allant jusqu’à 250 000 kg en utilisant de l’éthanol réfrigéré pour l’extraction primaire suivie d’une distillation et/ou d’une isolation. SGSC a l’intention d’utiliser l’essai et les cycles d’extraction tiers ultérieurs pour concevoir et dimensionner correctement sa capacité d’extraction interne afin de maximiser la rentabilité et le rendement du capital investi. Une fois construit, SGSC entend améliorer sa rentabilité en réduisant les coûts d’extraction, de purification et de traitement en intégrant ces processus en interne.

AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur pour ses actionnaires grâce au développement d’actifs générateurs de revenus au sein de l’industrie mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l’industrie canadienne du cannabis, le marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d’AgraFlora, poursuit son objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au Royaume-Uni en 2020. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/ .

