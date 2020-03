Solar A/S

March 27, 2020 09:45 ET

På baggrund af udviklingen i forbindelse med udbruddet af Covid-19 trækker Solar A/S nu de tidligere udmeldte forventninger til 2020 tilbage.



Januar, februar og de tre første uger af marts er forløbet helt som forventet rent økonomisk. Vi begynder dog at opleve svagt faldende omsætning på enkelte markeder.

Vi kommer med en ny guidance, så snart vi har overblik over, hvilken effekt udbruddet vil få for Solar.



Vores førsteprioritet er beskyttelse af medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi har derfor indført en lang række smittebegrænsende tiltag samt taget initiativer for at sikre kontinuitet og stabilitet i vores forretning.



Vi oplever på nuværende tidspunkt kun små ændringer i leverancer fra leverandører. Vores stærke samarbejde med leverandørerne betyder, at vi har alternativer både på produkter og produktionssteder, og vi gør alt, hvad vi kan for at opretholde normal service.



Vi er klar over, at tingene kan ændre sig meget hurtigt, og derfor overvåger vi forretningen grundigt og arbejder ud fra forskellige scenarier. Vi ser på nuværende tidspunkt dog kun svag indvirkning på vores forretning.



Solar er en digital virksomhed med en fortsat stigende andel af e-handel - nu ca. 60%. Vi er således fuldt ud i stand til at servicere vores kunder gennem digitale kanaler.



