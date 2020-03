VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd’hui qu’elle fera un don de 500 000 $ au Vancouver Prostate Centre (VPC) et à la fondation de l’hôpital général de Vancouver (VGH) et de l’hôpital de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) pour contribuer à financer la recherche de traitements antiviraux contre la COVID-19. Sous la direction du professeur Art Cherkasov, les scientifiques du VPH, VGH et UBC ont joint les rangs d’experts du monde entier. Ils collaborent notamment avec l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, le Memorial Sloan-Kettering à New York, le programme de sciences pharmaceutiques de l’Université de Caroline du Nord, et Enamine, le plus grand fournisseur de petites molécules au monde, en Ukraine. Cette équipe, qui est dirigée à partir de Vancouver, rassemble certains des meilleurs talents au monde en chimie médicinale et en virologie.



« Nous sommes encouragés par l’expertise exceptionnelle des chercheurs de ce regroupement mondial qui travaillent activement à mettre au point des traitements contre la COVID-19. En tant qu’entreprise à vocation sociocapitaliste, TELUS espère que ce don inaugural à un chef de file de la recherche en santé entraînera des retombées positives pour les Canadiens et les communautés de partout au monde, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction. À TELUS, en plus de soutenir activement nos clients et les citoyens afin de favoriser leur santé en cette période sans précédent, nous contribuons à financer la capacité du système de santé public. Par ailleurs, nous donnons accès à des soins de santé virtuels en vue de réduire les risques d’exposition, nous convertissons nos cliniques mobiles pour faciliter le dépistage de la COVID-19 et nous fournissons du matériel médical et l’accès aux technologies aux travailleurs de la santé. »

« Le généreux soutien de TELUS permettra d’accélérer le criblage et de faire progresser substantiellement les spécialistes de la Colombie-Britannique et leurs homologues étrangers dans la mise au point de petites molécules thérapeutiques antivirales efficaces contre la COVID-19 dans les plus brefs délais, explique le Dr Larry Goldenberg, directeur de la recherche au VPC et à l’UBC, professeur de sciences urologiques, lauréat de l’Ordre de la Colombie-Britannique et membre de l’Ordre du Canada. Les fonds nous permettront d’accroître les ressources locales, qu’il s’agisse de scientifiques, d’assistants de recherche, de réactifs, d’équipement ou de coûts d’exploitation. Nous encourageons les autres organisations à participer au financement de ces travaux de recherche cruciaux. »

Partout dans le monde, des équipes de recherche s’affairent à mettre au point des vaccins, des anticorps ou des inhibiteurs de protéase. Les plateformes de pointe du VPC, conçues spécialement pour favoriser les découvertes de médicaments contre le cancer, ont rapidement été adaptées pour répondre à la crise sanitaire actuelle, en vue d’écourter considérablement le processus de recherche d’un traitement contre la COVID-19. Le VPC, grâce à son expertise, à ses installations et à ses capacités en intelligence artificielle (IA) de pointe, est en passe de prendre les devants dans la course que mènent les chercheurs à l’échelle planétaire pour trouver un traitement antiprotéasique contre la COVID-19. Son système unique d’IA permet de faire le criblage par ordinateur de 1,3 milliard d’éléments chimiques afin de créer une présélection de 100 composés potentiellement thérapeutiques en une semaine, plutôt qu’en trois ans, comme le requièrent les méthodes conventionnelles.

Les organisations qui souhaitent contribuer au financement de ces travaux de recherche essentiels peuvent en apprendre plus en visitant https://vghfoundation.ca/COVID-19-response/ . Pour plus de détails en lien avec la recherche, visitez www.prostatecentre.com.

Pour rester au courant des mesures prises par TELUS durant cette crise, visitez telus.com/covid19 .

