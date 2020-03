Artikkelen i Dagens Næringsliv 27. mars 2020 viser at det er behov for utdypende informasjon vedrørende konsernets aksjebeholdning.

Konsernets beholdning av børsnoterte aksjer, som fremgår av årsrapporten for 2019 i note 30, er i all hovedsak knyttet til terminhandel som utøves i SpareBank 1 Markets. Disse eksponeringene representerer ingen aksjekursrisiko for SpareBank 1 Markets eller for SpareBank 1 SMN. Det er kjøper av aksjeterminene som i sin helhet har kursrisikoen på de underliggende aksjene. Kundene stiller i tillegg sikkerhet i form av kontanter, og det foretas daglig marginering mot kundene for å sikre at det ikke oppstår åpen kredittrisiko i forbindelse med terminhandelen.

Trondheim, 27. mars 2020

