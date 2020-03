MONTRÉAL, 27 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les personnes infectées au COVID-19 diagnostiquées dans les 24 dernières heures peuvent composer le 1-877-536-6837 pour participer à une recherche clinique qui a pour but de stopper la progression de la maladie.



L’étude clinique est un service public offert à toute personne de 40 ans et plus ayant été diagnostiquée positive à la COVID-19 et qui n’est pas hospitalisée.

Nommée COLCORONA, l’étude vise à déterminer si un traitement à court terme basé sur la colchicine réduirait le risque de complications pulmonaires et de décès liés à la COVID-19. Plus précisément, COLCORONA étudie le phénomène de tempête inflammatoire majeure présente chez les adultes souffrant de complications sévères liées à la COVID-19.

Information : https://www.colcorona.org

