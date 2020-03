BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on saanut rahoituksensa turvaamiseksi sitoumuksen käyttöpääomalainasta

Yhtiötiedote 27.3.2020 klo 17:00

Finha Capital Oy on sitoutunut pyydettäessä antamaan BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:lle enintään 300.000 (kolmensadantuhannen) euron suuruisen käyttöpääomalainan. Sitoumus on allekirjoitettu tänään (27.3.2020) ja se on voimassa 1.7.2020 saakka. Nostettu laina voidaan konvertoida BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakeannissa osakkeiksi. Laina maksetaan takaisin viimeistään 1.11.2020 ellei sitä ole konvertoitu osakkeiksi. Lainan vuotuinen korko on 6%. Lainalla ei ole vakuutta.

Lainalla on tarkoitus turvata käyttöpääoman riittävyys syyskuuhun 2020 saakka.





Lisätietoja:

Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja

puh. 040 7080307, s-posti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi







Yhtiömme hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North Growth Market Ruotsissa ja Suomessa on Stockholm Certified Adviser AB, +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se .





Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 27.3.2020 klo 17:00 (UTC+2:00).