March 27, 2020 12:02 ET

(2020-03-27) Styret i Kitron ASA godkjente i dag årsregnskapet for 2019. På grunn av koronavirus-pandemien vil styret ikke lenger gå inn for det foreslåtte utbyttet på 50 øre på den ordinære generalforsamlingen som er planlagt 23. april.



I stedet foreslås det at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2019, basert på kommende markedsutvikling og selskapets egenkapital og likviditet. Fullmakten vil dekke perioden fram til ordinær generalforsamling i 2021. Ytterligere informasjon om fullmakten vil bli gitt i innkallingen til generalforsamlingen.

Kitron har en solid finansiell plattform. Som det fremgikk av selskapets finansmarkedsoppdatering 18. mars, er det ingen vesentlige forstyrrelser av selskapets virksomhet, og etterspørselen fra kunder er foreløpig ikke vesentlig påvirket. Styrets beslutning skyldes snarere begrenset synlighet fremover og en beredskap for forventet volatilitet i månedene som kommer. I denne ekstraordinære situasjonen som man ikke har stått overfor tidligere, anser styret det for å være i selskapets og aksjonærenes interesse å avvente videre markedsutvikling før man fastsetter et eventuelt utbytte.

Avgjørelsen innebærer ingen endring i selskapets utbyttepolitikk, som er å utbetale et årlig utbytte på minst 50 prosent av selskapets konsoliderte resultat utenom engangsposter. Ved beslutning om eventuelle utbytter i henhold til den foreslåtte fullmakten, vil styret ta hensyn til selskapets økonomiske stilling, investeringsplaner samt den økonomiske fleksibiliteten som er nødvendig for bærekraftig vekst.

Bortsett fra endringen i foreslått utbytte, er det ingen endringer fra de foreløpige regnskapstallene for 2019 som ble publisert 13. februar 2020.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 3,3 milliarder kroner i 2019 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com

