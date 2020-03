VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tandis que les Canadiens et Québécois continuent de vivre avec les incidences de cette crise sanitaire sans précédent, TELUS vient en aide aux familles à faible revenu en supprimant les frais associés aux programmes Familles branchées et Internet pour l’avenir de TELUS pendant deux mois. Les clients inscrits à l’un ou l’autre de ces programmes auront donc un accès sans frais à Internet haute vitesse à la maison pendant 60 jours. À l’heure actuelle, près de 200 000 familles canadiennes qui reçoivent le montant maximal de l’Allocation canadienne pour enfants, dont plus de 20 000 au Québec, ont accès aux programmes offerts par TELUS avec un service Internet mensuel à faible coût (10 $ par mois au Québec). Mis sur pied en 2016, le programme Internet pour l’avenir de TELUS a jeté les bases de l’initiative Familles branchées du gouvernement fédéral.



« Fidèle à son engagement de longue date à tirer parti de sa technologie et de sa culture de générosité pour combler le fossé numérique, l’équipe TELUS ne ménage aucun effort pour garder les communautés et les clients connectés en cette période sans précédent, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. En offrant un soutien accru aux citoyens à faible revenu dans le cadre des programmes Familles branchées et Internet pour l’avenir, nous aidons les familles à accorder la priorité à leur bien-être durant cette pandémie. »

Visitez telus.com/covid19 pour rester au courant des mesures prises par TELUS durant cette crise.

