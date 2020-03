Résultats Annuels 2019

Anteuil, le 27 mars 2020

En 2019, dans un contexte de marché difficile,

DELFINGEN surperforme le marché automobile de 12 points

et améliore son résultat opérationnel courant de + 31%





Chiffre d'affaires Résultat opérationnel

courant Capitaux Propres

part du Groupe Résultat net

part du Groupe Flux de trésorerie

généré par l’activité + 7,7 %

(+ 4,4 % en croissance organique) 6,6 % des ventes

(en hausse de 31%) + 11,9 %

(Soit 75,8 M€) 8,5 M€

(en hausse de 48%) 23,9 M€(4)





En millions d’euros 2019 2018 Chiffre d’affaires 230,5 214,0 Ebitda 28,4(1) 17,9 Résultat opérationnel courant 15,2(2) 11,5 Résultat opérationnel 15,4(2) 11,4 Résultat net part du Groupe 8,5(3) 5,8 Flux de trésorerie généré par l’activité 23,9(4) 10,2 Endettement financier net 69,4(5) 55,2 Capitaux propres part du Groupe 75,8(3) 67,8



(1)Dont impact IFRS 16 : + 5,2 M€

(2)Dont impact IFRS 16 : + 0,2 M€

(3)Dont impact IFRS 16 : - 0,1 M€

(4)Dont impact IFRS 16 : + 5,0 M€

(5)Dont impact IFRS 16 : + 17,9 M€

Le chiffre d’affaires progresse de 4,4 % à taux de change constants soit + 7,7 % en données publiées.

Les ventes de la division Automobile, qui représentent 81 % du chiffre d’affaires total, progressent de 6,3 % à taux de change constants soit 9,4 % en données publiées.

La production automobile mondiale sur la même période est en recul de 5,8 %(6).

Les ventes de l’activité « Protection des réseaux embarqués » sont stables à taux de change constants (+ 2,7 % en données publiées).

L’activité « Tubes techniques pour les transferts de fluides » progresse de 29,4 % à taux de change constants (+ 35,1 % en données publiées).

L’activité « Assemblage et services logistiques » progresse de 16,8 % à taux de change constants (+ 17,0 % en données publiées).

Les ventes de la division Marché industriel reculent de 2,8 % à taux de change constants (+ 1,0 % en données publiées).

L’effet des taux de change sur les ventes est de + 6,9 M€ .

DELFINGEN Industry affiche un résultat opérationnel courant de 15,2 M€, soit 6,6 % du chiffre d’affaires (5,4 % en 2018), avec un impact de +0,2 M€ lié à l’application de la norme IFRS 16 à partir du 1er janvier 2019.

La principale contribution à l’amélioration de la performance opérationnelle courante est la hausse du taux de marge brute du fait du mix-produits.

L’évolution du prix des matières premières a eu un impact positif de 0,7 M€ sur la période.

Le résultat financier est de - 3,8 M€ à comparer à - 3,2 M€ en 2018, avec un impact de - 0,4 M€ lié à l’application de la norme IFRS 16 à partir du 1er janvier 2019. Le taux d’impôts effectif est de 26,5 % à comparer à 30,9 % en 2018.

Le résultat net part du Groupe est de 8,5 M€ soit 3,7 % du chiffre d’affaires, en progression de 47,9 %.

L’endettement financier net ressort à 69,4 M€ au 31 décembre 2019, contre 55,2 M€ au 31 décembre 2018, essentiellement du fait d’un niveau d’investissement de 10,1 M€ et de l’impact de l’application de la norme IFRS 16 à partir du 1er janvier 2019 pour 17,9 M€.

Le Gearing est de 91,3 %.



Dans le contexte actuel de la pandémie COVID19 et face aux incertitudes pesant sur son évolution, le Groupe anticipe une baisse significative de son activité sur le 1er semestre 2020 et par conséquent une détérioration de sa performance financière, sans pouvoir être en mesure de l’évaluer à ce jour.

DELFINGEN a par ailleurs accès aux ressources financières lui permettant de sécuriser sa position de liquidité(7).

La progression des ventes en 2019 et l’amélioration de la performance opérationnelle confirment le potentiel de croissance de DELFINGEN, conformément à son plan stratégique : leadership dans le domaine de la protection des réseaux embarqués et diversification dans le domaine des tubes techniques pour les transferts de fluides.

L’augmentation des contenus média et des contraintes de sécurité, le développement des motorisations hybrides et électriques, ainsi que l’apparition des voitures connectées et autonomes, font du câblage électrique le véritable système nerveux du véhicule.

La mission de DELFINGEN : le protéger en apportant des solutions toujours plus innovantes et à plus forte valeur ajoutée.

(6)Source : IHS décembre 2019

(7)cf. Communiqué de presse du 24 mars 2020 : « Impact de la crise sanitaire COVID-19 sur l’activité du Groupe DELFINGEN »









DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection

et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués

EURONEXT Growth Paris – Code ISIN : FR 0000054132 – Mnémonique : ALDEL

Prochain communiqué : 7 mai 2020 – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020

Contact : M. Christophe Clerc : +33 (0)3.81.90.73.00 – www.delfingen.com







