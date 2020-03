Déclaration de transactions sur actions propres

Charenton-le-Pont, France (27 mars 2020 – 18h) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 29 Novembre 2018, EssilorLuxottica déclare que du 23 mars 2020 au 26 mars 2020 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 23/03/2020 FR0000121667 17 436 103,05 BATE ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 23/03/2020 FR0000121667 34 904 101,84 CHIX ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 23/03/2020 FR0000121667 31 234 100,45 TRQX ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 23/03/2020 FR0000121667 216 426 101,72 XPAR ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 24/03/2020 FR0000121667 17 222 104,97 BATE ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 24/03/2020 FR0000121667 38 168 105,22 CHIX ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 24/03/2020 FR0000121667 13 664 105,52 TRQX ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 24/03/2020 FR0000121667 80 946 105,61 XPAR ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 25/03/2020 FR0000121667 14 848 107,95 BATE ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 25/03/2020 FR0000121667 30 023 108,54 CHIX ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 25/03/2020 FR0000121667 14 991 108,55 TRQX ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 25/03/2020 FR0000121667 90 138 108,38 XPAR ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 26/03/2020 FR0000121667 15 085 108,45 BATE ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 26/03/2020 FR0000121667 19 451 108,41 CHIX ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 26/03/2020 FR0000121667 10 821 108,23 TRQX ESSILORLUXOTTICA 9695005W553B1E61P457 26/03/2020 FR0000121667 104 643 108,19 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 750 000 105,08

Détail des transactions :

En application du droit et de la réglementation applicables, les informations détaillées requises sont disponibles sur le site internet d’EssilorLuxottica, au lien suivant:

https://www.essilorluxottica.com/sites/default/files/2020-03/EssilorLuxottica-SBB-Report-27-03-2020-Detailed-Transactions.xlsx

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs.

Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2019, EssilorLuxottica comptait plus de 150 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 17,4 milliards d’euros. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.









