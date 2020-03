PR N°C2949C



Notification d’un complément aux résolutions proposées à

l’Assemblée Générale Annuelle 2020 des actionnaires de STMicroelectronics





Genève, le 27 mars, 2020 - STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce un complément aux résolutions (annoncées le 25 mars 2020) soumises pour approbation à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra à Schiphol (Pays-Bas), le 28 mai 2020.

La résolution suivante est ajoutée :

· Le renouvellement de EY, auditeur externe, pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023.

Cette proposition de résolution ajoutée ainsi que les autres points précédemment inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle 2020 sont disponibles sur le site internet de la Société.

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d’énergie et sont au cœur de l’électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d’appareils mobiles et de l’Internet des objets.

Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2019, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,56 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

Pour plus d’information :

Relations avec les Investisseurs

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com

Contact presse :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

Pièce jointe