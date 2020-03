March 27, 2020 13:55 ET

March 27, 2020 13:55 ET

Incap Oyj 27.3.2020 klo 19.55 (EET)

INCAP ON JULKAISSUT VUOSIKERTOMUKSEN, SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSEN SEKÄ PALKITSEMISPOLITIIKAN

Incap-konsernin vuoden 2019 vuosikertomus on tänään julkaistu suomeksi ja englanniksi pdf-tiedostoina. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Incap Oyj on myös julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvityksen sekä palkitsemispolitiikan.

Vuosikertomus sekä muut julkaistut raportit ovat tämän tiedotteen liitteinä, ja ne ovat luettavissa myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incapcorp.com kohdassa Sijoittajat.

Otto Pukk, toimitusjohtaja puh. +372 508 0798

Antti Pynnönen, talousjohtaja puh. +358 40 187 3494

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

