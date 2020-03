COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 mars 2020 (19h00)

ADLPartner : RESULTATS ANNUELS 2019

Chiffre d’affaires consolidé à 139 M€ en croissance de 11 % par rapport à 2018

Résultats marqués par l’intensité des investissement commerciaux et par les charges non récurrentes de restructuration des activités France Abonnements

Actif Net Réévalué1 (part du groupe) à 128,6 M€, soit 32,4 € par action

Le Groupe ADLPartner annonce ses résultats annuels 2019. Le résultat opérationnel s’établit à 7,7 M€, soit 5,5 % du chiffre d’affaires contre 11,1 % en 2018. Le résultat net, part du groupe, atteint 5,2 M€ contre 9,2 M€ en 2018.

FAITS MARQUANTS

Les activités de service de presse ont engagé un recentrage en faveur de l’abonnement à durée libre (ADL) en partenariat. Les prospections des activités sous marque France Abonnements ont continué d’être réduites et, compte tenu de l’absence d’options d’évolution rentable pour ces offres, le Groupe a décidé de programmer l’arrêt de leur commercialisation en 2020. Cette restructuration va permettre de renforcer la solidité de l’activité magazines

Les activités de services marketing et de courtage d’assurance ont poursuivi leur important développement, porté notamment par le dynamisme de la société Converteo sur l’ensemble de l’exercice 2019 et par la croissance continue des commissions de courtage de la filiale ADLP Assurances et de son portefeuille de contrats d’assurances.

RESULTATS

Le chiffre d’affaires consolidé2 s’établit à 138,6 M€, en croissance de 11 % par rapport à 2018, tandis que le Volume d’Affaires Brut3 s’établit à 287,8 M€, en hausse de 4,2 %.

Le résultat opérationnel s’élève à 7,7 M€ en retrait de 45 % par rapport à 2018. Cette évolution est marquée, en sens négatif, par un accroissement des investissements commerciaux en ADL, ainsi que par une provision pour restructuration liée aux mesures de recentrage des activités de services presse pour un montant 2,8 M€. Ces éléments ne sont que partiellement compensés, en sens positif, par la réduction continue de la perte de la filiale ADLP Assurances, le doublement du résultat de la filiale espagnole et la contribution positive de la société Converteo.

Sans tenir compte des charges non récurrentes de restructuration des activités France Abonnements, le résultat opérationnel ajusté ressortirait à 10,5 M€, soit un taux de marge opérationnelle de 7,6 %, contre 11,1 % en 2018.

Après pris en compte d’une charge d’impôt en diminution (2,2 M€), le résultat net consolidé part du Groupe ressort à 5,2 M€, soit un taux de marge nette de 3,8 %, contre 7,4 % en 2018 et 3,4 % en 2017.

Données consolidées - en M€ 2019 2018 Variation Chiffre d’affaires 138,64 124,99 + 10,9 % Résultat opérationnel

En % CA 7,67

5,5% 13,91

11,1% - 44,9 % Résultat net part du groupe

En % CA 5,24

3,8% 9,25

7,4% - 43,3 %

STRUCTURE FINANCIERE



Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2019 s’établissent à 22,7 M€, en progression de 1,4 M€ par rapport au 31 décembre 2018, tenant compte du résultat consolidé de l'exercice (+5,2 M€), et de la distribution du dividende ordinaire au titre de l’exercice 2018 (-4,0 M€).

La trésorerie nette du Groupe ressort à 29,0 M€ au 31 décembre 2019 contre 34,7 M€ au 31 décembre 2018. Cette évolution reflète notamment l’intensité des investissements dans les activités ADL et assurances, ainsi que le rachat de la participation minoritaire dans Leoo en décembre 2019. La dette financière s'élève à 6,8 M€, contre 9,5 M€ au 31 décembre 2018 ; elle est principalement constituée de l'engagement de rachat de la participation minoritaire dans Converteo.

L’actif net réévalué1 (part du groupe), calculé sur la base des capitaux propres et de la valeur du portefeuille d’abonnements à durée libre actifs, progresse de 3,7 % pour s’établir à 128,6 M€ au 31 décembre 2019 (soit 32,4 € par action, hors auto-détention). Il ne comprend pas le portefeuille des contrats d’assurances.

PERSPECTIVES

Dans un contexte d’épidémie de Covid-19, le Groupe ADLPartner donne la priorité à la santé de ses équipes, ses clients et ses partenaires, avec la mise en œuvre depuis le 13 mars 2020 d’un Plan de Continuité des Affaires (PCA), centré sur le télétravail de la majorité de ses collaborateurs, la sécurisation de ses infrastructures techniques et la gestion optimisée de son cash-flow.

A court terme, le Groupe anticipe une baisse de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité au premier semestre 2020 en raison de l’impact matériel de l’épidémie sur ses activités, avec notamment le moindre rendement des campagnes de prospections en cours et le report de certains budgets. Le Groupe considère toutefois que le PCA en place et la gestion rigoureuse des coûts de fonctionnement permettront de traverser favorablement la situation actuelle en préservant la santé de ses collaborateurs, la solidité de ses équilibres financiers et le potentiel de ses activités économiques.

Dans cette perspective, le Groupe poursuit ses investissements commerciaux afin de renforcer les portefeuilles générateurs de revenus récurrents de son offre ADL et de sa filiale ADLP Assurances, tout en arrêtant ses activités sous marque France Abonnements au premier semestre 2020.

Parallèlement, dans ses activités de marketing services, le Groupe continue de mener une stratégie axée sur l’innovation marketing par la data. Cette stratégie est portée par la poursuite de la croissance externe, comme l’illustre le rachat des actifs de la société Ividence en février 2020. Dans un environnement en pleine évolution, le Groupe est particulièrement attentif aux opportunités d’acquisitions dans des domaines complémentaires et à fort potentiel. Le Groupe dispose de solides moyens financiers pour soutenir ses ambitions.

DIVIDENDE

Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle liée à la pandémie du « coronavirus », le directoire proposera à l’Assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2020 de ne pas verser de dividendes au titre de l’exercice 2019 afin de préserver les capacités de financement du Groupe si la crise venait à durer. Le directoire se réserve la possibilité de convoquer à titre exceptionnel au cours du troisième trimestre 2020 une Assemblée générale qui pourra décider du versement d’un dividende exceptionnel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les comptes consolidés 2019 ont été arrêtés le 20 mars 2020 par le directoire et vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance lors de sa séance du 27 mars 2020. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Rapport financier annuel 2019, le 24 avril 2020, après bourse

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020, le 29 mai 2020, après bourse.

ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…), des services de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Opérant sous la marque ADLPerformance, le Groupe travaille aujourd’hui avec 50 % des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe ADLPartner a réalisé 139 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 et emploie plus de 400 personnes.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlperformance.com

CONTACTS



ADLPartner

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03

relations.investisseurs@adlpartner.fr





Calyptus

Cyril Combe

tel : +33 1 53 65 68 68

adlpartner@calyptus.net















1 L’Actif Net Réévalué représente la somme des fonds propres et de la valeur actualisée des revenus nets futurs générés par le portefeuille d’Abonnements à Durée Libre actifs. Il ne comprend pas le portefeuille des contrats d’assurances.

2 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

3 Le volume d’affaires brut représente la valeur des abonnements et autres produits commercialisés. Il est égal au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités d’assurances.





