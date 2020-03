MISSISSAUGA, Ontario, 27 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEB Administrative Services Inc. (« SEB Admin »), une filiale de Smart Employee Benefits Inc. (« SEB Inc. », TSXV: SEB), un chef de file dans la prestation de solutions et de services d’administration et de traitement des avantages sociaux et des soins de santé, a conclu un partenariat avec le fournisseur de services de santé virtuels EQ Care pour rendre la télémédecine accessible à plus de 90 000 associés de Walmart Canada.



À PROPOS DE LA SOLUTION

La solution de télémédecine combinant FlexPlusMC et EQ Care fournira aux associés de Walmart un accès simple et sûr à un réseau national de professionnels de la santé sur des appareils mobiles ou connectés au Web, sans frais pour eux. Les associés de Walmart Canada auront ainsi accès en ligne à de l’information essentielle sur la maladie à coronavirus (COVID-19) fournie par du personnel médical dûment formé, ainsi qu’à divers services liés aux soins de base, à la santé mentale ou à d’autres types de soins spécialisés, à la gestion de maladies chroniques, au renouvellement d’ordonnances et bien plus.

Dès maintenant, les employés de Walmart Canada peuvent se servir de la plateforme FlexPlusMC de SEB pour se rendre sur la plateforme de télémédecine de EQ Care, ce qui leur donne accès nuit et jour, en français et en anglais, à des centaines de médecins et de spécialistes au Canada.

Walmart Canada a récemment dévoilé une série de mesures supplémentaires pour soutenir les associés, y compris l’embauche de 10 000 nouveaux employés afin d‘appuyer les magasins et les centres de distribution.

Selon Susan Muigai, vice-présidente directrice, Ressources humaines et affaires de la compagnie, Walmart Canada, « Nous sommes incroyablement fiers de tous nos associés. Chaque membre de notre équipe se surpasse afin de coordonner et de livrer les produits aux succursales et de s’assurer que les tablettes sont remplies, que le service aux caisses est rapide et que les clients ont accès à tout ce dont leur famille a besoin. Ce nouvel avantage est une autre façon pour nous de remercier nos associés et de leur offrir notre soutien durant cette période d’incertitude. »

Selon Mohamad El Chayah, président et chef de la direction de SEB Admin, « L’ajout de EQ Care au programme d’avantages sociaux offre aux associés de Walmart un accès efficace et rapide aux soins de santé. Nous félicitons Walmart pour son esprit d’initiative et ses efforts visant à aplanir la courbe de la COVID-19 et à limiter la pression sur le système de santé.

La combinaison de FlexPlusMC et de EQ Care fournit une solution entièrement intégrée qui permet aux employés de vivre une expérience de consultation médicale conviviale. Les plateformes combinées donnent aux clients de SEB Admin la possibilité d’offrir une solution de télémédecine parmi les meilleures, ce qui pourrait réduire l’exposition des employés au coronavirus. Les

plateformes assurent ainsi un accès immédiat à du soutien médical, à un moment où les établissements de soins de santé sont surchargés et difficiles d’accès. »

Selon Daniel Martz, chef de la direction de EQ Care, « C’est un honneur de répondre aux besoins en soins de santé de plus de 90 000 employés de Walmart Canada. En donnant à ses employés accès à EQ Care pour garantir leur santé et leur bien-être, Walmart Canada montre l‘exemple d’une façon qui sera des plus bénéfiques, non seulement pour son personnel, mais aussi pour tous les Canadiens, car cela réduira la pression sur le système de santé, déjà surchargé en ces temps critiques ».

Certains des employeurs les plus importants au pays proposent aussi EQ Care à leurs employés, démontrant ainsi que la télémédecine devient rapidement une composante essentielle de la médecine moderne. Forte de plus de trois décennies d’expérience en soins de santé, et la première à proposer la télémédecine à grande échelle au Canada, EQ Care est bien placée pour continuer à s’imposer comme référence canadienne en matière de soins de santé.

À PROPOS DE SEB ADMIN

SEB Admin est un administrateur tiers qui offre des solutions évoluées et entièrement bilingues de traitement des avantages sociaux, en infonuagique, grâce des technologies exclusives à SEB Admin et aux solutions et services personnalisés de ses partenaires. La plateforme FlexPlusMC de SEB Admin propose la connectivité à signature unique pour toutes les parties prenantes de programmes d’assurances collectives. Elle comprend 15 modules qui prennent en charge divers modèles de revenus et plus de 90 % de toutes les activités de traitement de tous les types d’avantages sociaux. Chaque module peut fonctionner de manière autonome ou faire partie d’une solution intégrée. SEB Admin gère les programmes d’avantages sociaux de plus de 330 000 employés répartis dans plus de 50 entreprises de marque existante et entités gouvernementales canadiennes. Les solutions reposant sur l’infonuagique de FlexPlusMC prennent en charge toutes les structures de programme (traditionnel, flexible, à la carte, banque d’heures et adapté au marché), au moyen de différents modèles (cosourçage, externalisation et logiciels comme services ou SaaS).

À PROPOS DE EQ CARE

EQ Care offre aux clients, à partir de tout appareil mobile ou connecté à Internet, un accès en ligne national, bilingue et disponible 24 h/7 j à une équipe spécialisée en médecine et en santé mentale, qui propose des options de traitement personnalisées et complètes. À la fine pointe des soins, nous avons pour mission de garantir que nos clients reçoivent le meilleur service possible, grâce à notre plateforme exclusive de technologie de santé virtuelle.

En tant que chef de file du marché canadien des soins virtuels, possédant plus de 30 ans d’expérience en soins de santé, détenant une certification ISO 9001:2015 et ayant géré plus de 400 000 consultations médicales virtuelles, nous innovons continuellement afin d’offrir des approches et des outils mobiles de pointe aux promoteurs et aux participants de nos programmes.

À PROPOS DE SEB

SEB est une entreprise technologique qui propose à un bassin de clients nationaux et mondiaux des solutions, des services et des logiciels pour automatiser et externaliser leurs processus d’affaires. SEB se spécialise dans le domaine en croissance des solutions de traitement de type logiciels comme services (SaaS), reposant sur l’infonuagique, ce qui lui permet d’administrer mondialement des régimes d’assurance maladie privés et publics, d’après un modèle d’affaires de type « externalisation des processus affaires (BPO) ». La clientèle de SEB comprend des entreprises et des gouvernements à l’échelle du Canada et à l’étranger. Plus de 80 % de ses revenus proviennent de gouvernements, d’assureurs et d’entreprises de soins de santé. L’infrastructure technologique de SEB, qui compte plus de 650 spécialistes techniques détenant de multiples certifications et répartis au pays et dans le monde, est un avantage concurrentiel crucial qui lui permet de soutenir l’implantation et la gestion de ses solutions de traitement des avantages sociaux dans les environnements de ses clients. Ces solutions peuvent changer la donne pour les clients de SEB.

L’expertise fondamentale de SEB consiste à automatiser et à gérer des processus d’affaires à l’aide de ses logiciels exclusifs combinés à des solutions de tiers élaborées grâce à des coentreprises et à des partenariats. Le modèle de conversion de clients de SEB relativement au traitement des avantages sociaux repose sur des partenariats de distribution (channel partnerships) grâce auxquels les solutions de traitement de SEB améliorent les structures de coût et favorisent de nouveaux modèles de revenus pour les partenaires et pour les clients. Toutes les solutions de SEB reposent sur l’infonuagique et peuvent être livrées sur une plateforme SaaS. Les solutions de SEB transforment les centres de coût de ses partenaires en centres de profit.

Pour en savoir plus sur SEB Administrative Services Inc., rendez-vous à : www.seb-admin.com .

Pour en savoir plus sur EQ Care, visitez media@eqcare.com .