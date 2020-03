VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTC : SHRMF), une entreprise axée sur le bien-être et spécialisée dans la formulation d’une gamme de produits pour la santé à base de champignons médicinaux ainsi que dans les nouvelles plateformes de livraison pour les industries pharmaceutique et nutraceutique, a conclu une entente définitive pour faire l’acquisition de Tassili Life Sciences Corp. (« Tassili »), élargissant le pipeline d’essais précliniques de la société, ainsi que l’agrégation de propriété intellectuelle (« PI ») liée au développement de nouvelles thérapies psychédéliques ciblant de multiples maladies psychologiques pathologiques.



Tassili collabore actuellement avec une équipe multidisciplinaire de scientifiques et de médecins de l’Université de Miami afin de développer des thérapies efficaces à base de psilocybine pour le traitement des traumatismes crâniens bénins (TCB) et/ou du syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Dans le cadre d’un accord de recherche en collaboration avec la Miller School of Medicine de l’Université de Miami, Tassili mènera des études précliniques et d’éventuels essais cliniques chez l’homme dans le but de démontrer l’innocuité et l’efficacité de la combinaison de psilocybine et de cannabidiol dans le traitement de TCB avec le SSPT ou du SSPT seul.

Conformément à l’accord de recherche, Tassili conservera les droits exclusifs sur toutes les inventions, données et découvertes de propriété intellectuelle en résultant. L’étude est dirigée par le Dr Michael Hoffer, professeur d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie neurologique à la Miller School of Medicine de l’Université de Miami.

« Les lésions cérébrales traumatiques légères, en particulier les commotions cérébrales, sont une cause importante de morbidité dans le monde », a déclaré le Dr Hoffer. « Ce que beaucoup ne réalisent pas, c’est que le TCB survient souvent avec le SSPT. Jusqu’à 40 % des personnes touchées par le TCB, un traumatisme crânien provoquant un changement temporaire de l’état mental ou de la conscience, ou par un TBI en général, souffrent également de SSPT. Cette combinaison de TCB et de SSPT est encore plus courante chez les militaires américains et présente une vaste population de patients à soigner et potentiellement guérir avec nos nouvelles thérapies en cours de développement. »

Tassili à déjà déposé quatre brevets provisoires, dont l’un concerne son étude en cours avec l’Université de Miami. En collaboration avec des instituts de recherche universitaires et grâce à des études cliniques mesurées par des résultats objectifs Tassili a l’intention de démontrer que l’efficacité clinique et physiologique pour le SSPT et le trouble obsessionnel compulsif (TOC) sont améliorées par des doses mesurées de psilocybine et de cannabidiol en temps opportun.

La vision de la direction consiste à ajouter une combinaison éprouvée et exclusive de psilocybine et de CBD dans des médicaments certifiés ainsi que dans des cliniques psychothérapeutiques, une fois les essais cliniques humains terminés et que la combinaison aura été approuvée par les organismes de réglementation applicables.

George Scorsis, président de Tassili, a déclaré : « Notre programme de développement est soutenu par l’Université de Miami, une grande institution de recherche américaine avec une réputation mondiale dans la recherche et le traitement des TCB. En travaillant avec l’Université de Miami, et maintenant avec Champignon, nous voulons changer la perception des gens sur les psychédéliques et sur le CBD en établissant les fondements scientifiques des avantages médicaux des deux composés, puis en développant une médecine thérapeutique sur ordonnance pour ce trouble combiné et un certain nombre d’autres troubles à l’horizon, tels que le trouble obsessionnel compulsif (« TOC »).

Aux termes de l’accord, Champignon acquerra 100 % des actions émises et en circulation de Tassili pour une contrepartie totale de 16 millions d’actions ordinaires dans le capital de la société. Des frais d’intermédiation s’appliquent à cette transaction.

