OTTAWA, 27 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) prévoit publier les résultats financiers complets pour le trimestre terminé le 31 janvier 2020 avant l’ouverture des marchés le lundi, 30 mars 2020 et organisera une diffusion Web pour les investisseurs et les analystes à 8 h 30 (HAE) (le même jour).



Détails de la diffusion Web :

Date : Le 30 mars 2020

Heure : 8 h 30 (HAE)

Diffusion Web : https://event.on24.com/wcc/r/2225306/FB7095540E2F2B9E49E6E4CD363A66B4

Information sur la rediffusion : Une rediffusion de la téléconférence sera accessible par téléphone jusqu’à 23 h 59 (HAE) le 13 avril 2020.

Numéro sans frais : 1-888-390-0541.

Mot de passe de la rediffusion : 632688 #

Pour les résultats trimestriels antérieurs et des communiqués de presse récents, veuillez consulter hexocorp.com .

À propos d’HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché canadien du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.