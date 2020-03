MONTRÉAL, 27 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (ex-EU) et chef de file, publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre 2019, ce lundi 30 mars 2020 après la clôture du marché. À la suite de cette publication, Knight sera l’hôte d’une conférence téléphonique et d’une webémission. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.



Mise à jour sur la pandémie due à la COVID-19

L’apparition récente du coronavirus, ou COVID-19, déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, s’est répandue à l’échelle planétaire et influe sur l’activité économique internationale. Une pandémie de santé publique, qui inclut la COVID-19, pose le risque que la Société, ses employés, ses contractants, ses fournisseurs et ses autres partenaires ne puissent mener leurs activités commerciales pour une durée indéterminée, conformément aux interruptions d’activités demandées ou imposées par les autorités gouvernementales. Certains pays où la Société opère d’importantes activités ont exigé la limitation ou la suspension d’activités commerciales et ont implanté des restrictions de voyage et des mesures de quarantaine.

Pour l’instant, bien que les répercussions de la COVID-19 sur la Société ne puissent être estimées, la propagation continue de la COVID-19 et les mesures prises par les gouvernements des pays concernés pourraient perturber la chaîne d’approvisionnement et la fabrication ou l’expédition des stocks de produits et influer négativement sur l’activité, la situation financière ou les résultats d’exploitation de la Société. L’épidémie de COVID-19 et les mesures d’atténuation pourraient aussi comporter une incidence néfaste sur les conditions économiques mondiales, induisant alors un effet négatif sur les activités de la Société et sa situation financière. L’ampleur des retombées de l’épidémie de la COVID-19 sur les résultats de la Société dépendra des développements à venir, incertains et imprévisibles, et des futures informations relatives à la gravité du virus et aux mesures pour le circonscrire.

Knight s’applique à alléger quelque peu la pression que la pandémie de la COVID-19 à l’échelle mondiale a placée sur nos systèmes de santé et s’assure du maintien de l’approvisionnement en médicaments pour les patients. La Société et ses employés sont passés au télétravail, y compris nos équipes médicales et de vente sur le terrain. Ces mesures sont prises afin de minimiser autant que possible les interactions personnelles pour ralentir la propagation de la maladie et « aplatir la courbe ». Dans le secteur du marketing pharmaceutique, tout contact social accru, comme les interactions entre les représentants des ventes et les responsables de liaison des sciences médicales avec les fournisseurs de soins de santé, a le potentiel de contrecarrer les initiatives cruciales de santé publique et constitue un risque pour nos employés, les patients et les professionnels de la santé. La Société prend des mesures pour établir des canaux virtuels et numériques afin de s’assurer que les médecins et les patients continuent de recevoir un soutien constant. En outre, la Société dispose de liquidités suffisantes pour répondre à tous les besoins opérationnels dans un avenir prévisible. En date du présent communiqué de presse, l’épidémie n’a pas eu d’effet négatif sur les résultats de la Société.

En raison de l’incidence de la COVID-19, la Société s’appuiera sur l’allègement temporaire prévu par la DÉCISION N° 2020-PDG-0023 de l’Autorité des marchés financiers afférente à l’obligation de déposer sa notice annuelle en vertu de la section 6.2 de la Norme canadienne 51-102. La Société prévoit déposer sa notice annuelle le 30 avril 2020 au plus tard. La Société confirme que sa direction et les autres initiés de la Société sont soumis à une politique d’interdiction de délit d’initiés qui reflète les principes de la section 9 de « l’Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires ». À l’exclusion de ce qui est énoncé ailleurs au présent communiqué de presse et des dépôts annuels auxquels il réfère, il n’y a pas eu de développements commerciaux importants afférents à la Société.





Date : lundi 30 mars 2020

Time : 17 h 30 HE

Téléphone : ligne sans frais 1-877-223-4471 ou international 647-788-4922

Webémission : www.gud-knight.com ou Webdiffusion





Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.

Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.gud-knight.com .

