魁北克拉瓦尔, March 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altasciences已完成gimsilumab研发的一期研究。gimsilumab是一种针对粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF）的全人源单克隆抗体。在因严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）感染而发生急性呼吸窘迫综合征（ARDS）或有发生ARDS风险的患者中，GM-CSF显示出上调节。



Roivant Sciences最近宣布，“他们将优先进行gimsilumab在新冠肺炎患者中的试验，而不是按先前计划进行另一项疾病领域的第二期试验。新冠肺炎患者的gimsilumab临床试验将在相关监管部门批准后开始。” 迄今为止，gimsilumab治疗的安全性和耐受性记录良好。

新冠肺炎患者中不断出现的临床证据表明，GM-CSF在出现ARDS或有出现ARDS风险的患者中会促成由SARS CoV-2病毒引起的免疫病理。ARDS是新冠肺炎的一种严重并发症，患者需要住院并接受呼吸机或其他生命支持措施的救治。

“我们为与Roivant Sciences合作进行的这一重要开发深感自豪，这可能有助于减轻新冠肺炎患者以及其他需要救治的ARDS患者的痛苦”Altasciences全球临床运营副总裁Ingrid Holmes表示。

Altasciences是一家具有前瞻性思维、中等规模的合同研究组织，为制药和生物技术公司提供经过验证、灵活的临床前及临床药理学研究方法，包括配方、制造和分析服务。

“Altasciences为参与开发可能挽救生命的治疗方法来对抗新冠肺炎而感到自豪。我们正在经历前所未有的时期，众多研究机构团结一致做出的努力令人非常钦佩，”Altasciences首席执行官Chris Perkin表示。

25年多以来，Altasciences与委托方合作，为基于专业知识、更快且更全面的早期药物开发决策提供支持。Altasciences的一体化全套服务解决方案包括临床前安全性测试、临床药理学和概念验证、生物分析、项目管理、医学写作、生物统计学和数据管理，且均可根据委托方的具体要求进行定制。

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