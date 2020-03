Vastavalt LHV Groupi aktsionäride üldkoosoleku 13. märtsi 2020 otsusele pikendati LHV Groupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus, Andres Viisemann, Tiina Mõis, Heldur Meerits, Raivo Hein, Sten Tamkivi ja Tauno Tats volitusi kolme aasta võrra arvates nende eelmise ametiaja lõppemisest 29. märtsil. Uus ametiaeg kehtib 29. märtsini 2023.

Rain Lõhmus on LHV asutaja ja LHV Groupi nõukogu esimees ning LHV Panga ja LHV Finance-i nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta AS-i Arco Vara, Kodumaja AS-i ja Thermory AS-i nõukogusse. Ta on ka AS-i Lõhmus Holding, Lohmus Capital OÜ ja LHV CAPITAL I PTE. LTD-i omanik ja juhatuse liige ning OÜ Merona Systems omanik. Ühtlasi on ta Zerospotnrg OÜ ning Umblu Records OÜ juhatuse liige ja üks omanikest. Rain Lõhmus on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja Harvard Business School-i juhtimisprogrammi. Rain Lõhmusele ja temaga seotud isikutele (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) kuulub kokku 6 739 005 aktsiat, mis moodustab 23,68% LHV Groupi aktsiatest.

Andres Viisemann on LHV asutaja ja LHV pensionifondide juht. Ta on LHV Groupi, LHV Panga ja LHV Varahalduse nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta ettevõtete AS Fertilitas ja Rocca al Mare Kooli SA nõukogusse. Ta on ka Viisemann Holdings OÜ omanik ja juhatuse liige. Andres Viisemann on lõpetanud Tartu Ülikooli ja omandanud magistrikraadi INSEAD-is rahvusvahelise ärijuhtimise erialal. Andres Viisemannile ja temaga seotud isikutele (Viisemann Investments AG, Viisemann Holdings OÜ) kuulub kokku 2 774 514 aktsiat, mis moodustab 9,75% LHV Groupi aktsiatest. Tulenevalt Andres Viisemanni tegutsemisest LHV pensionifondide juhina on Andres Viisemannil võimalik 2018. ja 2019. aastal väljastatud optsioonide eest kokku saada 18 021 LHV Groupi aktsiat.

Tiina Mõis on LHV Groupi ja LHV Pank nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta AS-i Baltika ja Rocca al Mare Kooli AS-i nõukogusse. Ta on ka AS-i Genteel omanik ja juhatuse liige. Tiina Mõis on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli. Tiina Mõis ei oma LHV Groupi aktsiaid. AS Genteel omab 1 082 744 LHV Groupi aktsiat.

Heldur Meerits LHV Groupi ja LHV Panga nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta äriühingute Kodumaja AS ja AS Smart City Group ning sihtasutuste SA Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfond ja Audentese Koolide SA nõukogusse. Heldur Meerits on ka enda majanduslike erahuvide haldamisega tegelevate ettevõtete AS Amalfi, AS Altamira ning SIA Valdemara Group omanik ja juhatuse liige. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Heldur Meerits ei oma LHV Groupi aktsiaid. AS Amalfi omab 1 031 310 LHV Groupi aktsiat.

Raivo Hein on LHV Groupi ja LHV Panga nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta AS-i Puumarket nõukogusse ja on ka OÜ Kakssada Kakskümmend Volti omanik ja juhatuse liige, samuti OÜ Saarte Sillad, Zerospotnrg OÜ, E-FINANCE OÜ ja mitmete isiklike investeeringute juhtimiseks mõeldud ettevõtete juhatuse liige. Raivo Hein on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli. Raivo Hein ei oma LHV Groupi aktsiaid. Temaga seotud isikutele OÜ Kakssada Kakskümmend Volti, Lame Maakera OÜ, Astrum OÜ, Kuu On Päike OÜ, Higgsi Boson OÜ, Kõver Aegruum OÜ ja Desoksüribonukleiinhape DNA OÜ kuulub kokku 541 786 LHV Groupi aktsiat.

Sten Tamkivi on LHV Groupi nõukogu liige. Täiendavalt kuulub ta ettevõtete ASI Private Equity AS ja Kistler-Ritso Eesti SA nõukogusse. Ta on ka Seikatsu OÜ ja Osaluste Hellalt Hoidmise OÜ omanik ja juhatuse liige, lisaks Topia OÜ ja Eesti Startupi Juhtide Klubi MTÜ juhatuse liige. Sten Tamkivi on lõpetanud Stanford University Graduate School of Business-i. Sten Tamkivile ja temaga seotud isikule Seikatsu OÜ kuulub kokku 15 534 LHVi Group aktsiat.

Tauno Tats on LHV Groupi nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta EfTEN Kinnisvarafond AS-i, AS-i Ecomet Invest ja OÜ Eesti Killustik nõukogusse ning Ammende Hotell OÜ ja MTÜ Plate torn juhatusse. Ta on ka Ambient Sound Investments OÜ juhatuse liige ja üks omanikest ning samuti viimati mainitud ettevõtte investeeringute juhtimiseks asutatud ettevõtete juhatuse liige. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli. Tauno Tats ei oma LHV Groupi aktsiaid. Ambient Sound Investments OÜ omab 1 653 709 LHV Groupi aktsiat.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 450 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 212 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 177 000 aktiivset klienti.





