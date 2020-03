Må ikke udsendes, distribueres eller offentliggøres, hverken direkte eller indirekte og hverken helt eller delvist, i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan distribution af denne pressemeddelelse ville være underlagt lovgivningsmæssige restriktioner.

København, den 30. marts 2020 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC: BVNRY) (“Selskabet”) meddeler i dag gennemførelse af udbuddet ("Udbuddet") af 25.911.252 nye aktier ("Nye Aktier"). Gennemførelse sker på baggrund af bekræftelse fra Citigroup Global Markets Limited ("Citi") og Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp ("Nordea") af, at retten til, under visse betingelser at tilbagekalde Udbuddet af Nye Aktier, i henhold til garantiaftale dateret den 6. marts 2020, ikke er blevet udnyttet.

Registrering af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen vil ske senere i dag, og snarest muligt derefter vil den midlertidige ISIN-kode for de Nye Aktier blive sammenlagt med ISIN-koden for de eksisterende aktier, DK0015998017, forventeligt senest den 2. april 2020.

Indtil denne sammenlægning er gennemført, vil de Nye Aktiers likviditet og markedskurs under den midlertidige ISIN-kode kunne være væsentlig anderledes end de eksisterende aktiers likviditet og markedskurs. Alle handler med de Nye Aktier forud for registreringen af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen sker udelukkende for de pågældende parters regning og risiko.

De eksisterende aktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under symbolet "BAVA".

Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder

Registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen samt udstedelse af Nye Aktier via VP Securities 30. marts 2020 Officiel notering af og handel med de Nye Aktier under den eksisterende ISIN-kode 1. april 2020 Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode for de Nye Aktier med ISIN-koden for de eksisterende aktier i VP Securities 2. april 2020

Ovennævnte tidsplan kan blive ændret. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Fremadrettede udsagn

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol.

Kontaktpersoner

Thomas Duschek

Investor Relations & Communications (EU)

Tlf.: +45 30 66 35 99

Selskabsmeddelelse nr. 15 / 2020

