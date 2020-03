Communiqué de presse

Mesures mises en œuvre face à la situation liée au COVID-19

Paris, le 30 mars 2020 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce, précise ce jour les mesures mises en œuvre dans le contexte de la situation liée à l’épidémie du virus COVID-19.

Conformément aux mesures restrictives sur l’activité des magasins prises en France pour lutter contre la propagation du virus, seuls les commerces de première nécessité restent ouverts au public au sein des surfaces commerciales de MRM.

En accord avec les recommandations du Conseil National des Centres Commerciaux, afin d’accompagner les locataires dont l’activité est interrompue en application des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de COVID-19, MRM a suspendu le recouvrement du loyer et des charges afférents au mois d’avril 2020 et les a informés de la possibilité qui leur est donnée de mensualiser le paiement de leurs loyers et charges du 2ème trimestre 2020. Ces dispositions visent à soutenir la trésorerie des enseignes et commerces indépendants qui rencontrent des difficultés dans le contexte actuel.

Concernant les locataires dont l’activité, sans être interrompue, aura été fortement dégradée par la crise, la situation sera étudiée au cas par cas.

Par ailleurs, tout en maintenant les moyens nécessaires à la sécurité des personnes et la préservation des biens, MRM a mis en œuvre toutes les mesures permettant de réduire ses charges immobilières pendant cette période.

Avec ces dispositions, MRM entend prendre sa part dans les efforts demandés à tous afin de limiter la durée et l’impact de la crise liée au COVID-19.

Le chantier d’extension-restructuration du centre commercial Valentin a été arrêté et MRM mettra à jour le calendrier de sa finalisation une fois la situation redevenue normale.

MRM suit l’évolution au jour le jour de cette situation sans précédent et continuera, le cas échéant, à prendre les mesures adaptées.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 sera publié le 7 mai 2020 avant ouverture de bourse.

A propos de MRM

MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

Pour plus d’informations :

MRM

5, avenue Kléber

75795 Paris Cedex 16

France

T +33 (0)1 58 44 70 00



relation_finances@mrminvest.com Isabelle Laurent, OPRG Financial

T +33 (0)1 53 32 61 51

M +33 (0)6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr





Site Internet : www.mrminvest.com

Pièce jointe