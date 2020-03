Nasdaq Copenhagen

Date 30 March 2020

Share buy-back programme - week 13

The share buy-back programme is according to company announcement suspended.

The programme has been implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme in the previous week:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 116,000 363.54 42,170,940 23 March 2020 12,000 325.46 3,905,520 24 March 2020 10,000 338.57 3,385,700 25 March 2020 9,000 354.18 3,187,620 26 March 2020 7,000 353.47 2,474,290 27 March 2020 6,600 360.58 2,379,828 Total under the share buy-back programme 160,600 358.06 57,503,898

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

·160,600 shares under the share buy-back programme, that has been suspended, corresponding to 0.5 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 5 327,5 XCSE 20200323 9:01:04.992000 80 325 XCSE 20200323 9:04:45.476000 9 325 XCSE 20200323 9:04:45.476000 84 324 XCSE 20200323 9:08:43.265000 70 323 XCSE 20200323 9:09:13.312000 57 322,5 XCSE 20200323 9:09:20.586000 13 322,5 XCSE 20200323 9:09:20.607000 124 323 XCSE 20200323 9:14:14.274000 71 322 XCSE 20200323 9:15:27.543000 70 320,5 XCSE 20200323 9:16:15.030000 64 320 XCSE 20200323 9:18:33.947000 70 317,5 XCSE 20200323 9:23:02.537000 128 318 XCSE 20200323 9:29:47.070000 183 317,5 XCSE 20200323 9:29:47.070604 67 317,5 XCSE 20200323 9:29:47.070619 25 317,5 XCSE 20200323 9:33:38.093000 34 317,5 XCSE 20200323 9:33:38.093000 86 317 XCSE 20200323 9:34:39.774000 64 317 XCSE 20200323 9:36:59.122000 64 317 XCSE 20200323 9:37:51.144000 64 314,5 XCSE 20200323 9:42:35.721000 101 314 XCSE 20200323 9:42:39.479864 149 314 XCSE 20200323 9:42:43.111116 141 319 XCSE 20200323 9:45:02.470000 59 318 XCSE 20200323 9:48:30.897000 72 318 XCSE 20200323 9:50:43.139000 85 319 XCSE 20200323 9:59:19.853000 106 317 XCSE 20200323 10:00:01.519000 58 319,5 XCSE 20200323 10:07:28.124000 29 319,5 XCSE 20200323 10:07:28.124000 55 318,5 XCSE 20200323 10:11:22.808000 32 318,5 XCSE 20200323 10:12:32.205000 94 317 XCSE 20200323 10:17:58.918000 133 320 XCSE 20200323 10:29:57.472000 52 320 XCSE 20200323 10:29:59.402000 52 321,5 XCSE 20200323 10:38:09.914000 339 321,5 XCSE 20200323 10:41:22.914000 71 321,5 XCSE 20200323 10:41:22.914000 63 321 XCSE 20200323 10:45:08.076000 64 318,5 XCSE 20200323 10:51:10.122000 25 318,5 XCSE 20200323 10:51:43.828000 38 318,5 XCSE 20200323 10:51:43.828000 59 320 XCSE 20200323 11:10:01.101000 64 319 XCSE 20200323 11:18:48.109000 41 319 XCSE 20200323 11:18:48.109000 16 319 XCSE 20200323 11:18:48.109000 109 319 XCSE 20200323 11:18:48.109000 64 319 XCSE 20200323 11:18:48.132000 64 318,5 XCSE 20200323 11:19:55.128000 61 328 XCSE 20200323 11:54:05.308000 75 328,5 XCSE 20200323 11:57:40.619000 65 328,5 XCSE 20200323 11:58:26.961000 46 328 XCSE 20200323 12:04:12.675000 14 328 XCSE 20200323 12:04:12.675000 193 331,5 XCSE 20200323 12:22:06.281000 206 331,5 XCSE 20200323 12:22:06.281000 66 333 XCSE 20200323 12:41:02.169000 28 333 XCSE 20200323 12:41:02.189000 37 333 XCSE 20200323 12:41:02.189000 1 333 XCSE 20200323 12:41:02.189000 140 333 XCSE 20200323 12:41:02.189000 35 338 XCSE 20200323 13:04:55.652000 12 338 XCSE 20200323 13:04:55.652000 58 338 XCSE 20200323 13:04:55.652000 21 338 XCSE 20200323 13:04:55.652000 220 341 XCSE 20200323 13:25:16.737000 74 339 XCSE 20200323 13:27:14.859000 58 337 XCSE 20200323 13:29:08.771000 62 336 XCSE 20200323 13:31:51.325000 76 338 XCSE 20200323 13:35:33.944000 64 337,5 XCSE 20200323 13:37:26.073000 74 340 XCSE 20200323 13:44:34.719000 86 339 XCSE 20200323 13:47:12.965000 101 339 XCSE 20200323 13:47:12.965000 9 337 XCSE 20200323 13:51:43.248000 47 337 XCSE 20200323 13:51:43.248000 9 337 XCSE 20200323 13:51:43.248000 58 338,5 XCSE 20200323 13:57:59.329000 81 338 XCSE 20200323 14:02:38.069000 75 338 XCSE 20200323 14:12:38.313000 94 338 XCSE 20200323 14:12:38.313000 7 338 XCSE 20200323 14:12:38.313000 75 338 XCSE 20200323 14:12:38.313000 83 339,5 XCSE 20200323 14:15:21.371000 63 337 XCSE 20200323 14:23:08.712000 20 336,5 XCSE 20200323 14:23:20.344000 70 336,5 XCSE 20200323 14:23:20.344000 10 335,5 XCSE 20200323 14:30:00.842000 79 335,5 XCSE 20200323 14:30:00.842000 6 334,5 XCSE 20200323 14:36:34.541000 93 334,5 XCSE 20200323 14:36:48.687000 20 334,5 XCSE 20200323 14:36:48.687000 82 334 XCSE 20200323 14:38:14.583000 62 330,5 XCSE 20200323 14:39:44.557000 61 330,5 XCSE 20200323 14:43:34.607000 114 331,5 XCSE 20200323 14:47:27.071000 24 329 XCSE 20200323 14:54:03.532000 62 329 XCSE 20200323 14:54:04.619000 58 329 XCSE 20200323 14:56:30.697000 34 329,5 XCSE 20200323 14:59:14.919000 38 329,5 XCSE 20200323 14:59:14.919000 73 329 XCSE 20200323 15:00:20.688000 61 329 XCSE 20200323 15:01:30.911000 24 328 XCSE 20200323 15:06:10.392000 36 328 XCSE 20200323 15:06:10.392000 2 327 XCSE 20200323 15:08:31.830000 64 327 XCSE 20200323 15:11:18.121000 132 327,5 XCSE 20200323 15:18:19.531000 73 326 XCSE 20200323 15:19:16.482000 74 325 XCSE 20200323 15:22:10.834000 10 327,5 XCSE 20200323 15:30:11.896000 54 327,5 XCSE 20200323 15:30:11.896000 83 327,5 XCSE 20200323 15:30:11.897000 51 327,5 XCSE 20200323 15:30:11.897000 64 327,5 XCSE 20200323 15:30:11.917000 81 326,5 XCSE 20200323 15:37:25.122000 3 326 XCSE 20200323 15:37:44.430000 66 326 XCSE 20200323 15:37:44.430000 66 326 XCSE 20200323 15:37:44.430000 8 326 XCSE 20200323 15:37:44.430000 66 326 XCSE 20200323 15:37:44.430000 52 326 XCSE 20200323 15:37:44.430000 66 326 XCSE 20200323 15:37:44.450000 40 326 XCSE 20200323 15:43:59.361000 61 326 XCSE 20200323 15:43:59.361000 44 326 XCSE 20200323 15:49:53.049000 22 326 XCSE 20200323 15:49:53.049000 22 326 XCSE 20200323 15:49:53.049000 22 326 XCSE 20200323 15:49:53.049000 22 326 XCSE 20200323 15:49:53.049000 66 326 XCSE 20200323 15:49:53.069000 49 326 XCSE 20200323 15:49:53.069000 66 326 XCSE 20200323 15:49:53.070000 6 325,5 XCSE 20200323 15:54:45.100000 60 325,5 XCSE 20200323 15:54:45.100000 113 325 XCSE 20200323 15:56:03.620000 61 325 XCSE 20200323 15:56:03.620000 68 324 XCSE 20200323 15:56:25.593000 6 324 XCSE 20200323 15:56:25.593000 66 324 XCSE 20200323 16:00:45.133000 61 324 XCSE 20200323 16:01:58.392000 8 324 XCSE 20200323 16:01:58.392000 25 324 XCSE 20200323 16:01:58.392000 74 324 XCSE 20200323 16:01:58.396000 43 324 XCSE 20200323 16:01:58.414000 80 324 XCSE 20200323 16:02:04.745000 66 323,5 XCSE 20200323 16:03:07.261000 90 323,5 XCSE 20200323 16:03:07.262000 3 323,5 XCSE 20200323 16:03:07.262000 10 323,5 XCSE 20200323 16:03:07.262000 100 323,5 XCSE 20200323 16:03:07.262000 3 323,5 XCSE 20200323 16:03:07.282000 73 323,5 XCSE 20200323 16:03:11.341000 55 323 XCSE 20200323 16:05:14.673000 106 323 XCSE 20200323 16:05:14.673000 66 323 XCSE 20200323 16:05:29.212000 54 323 XCSE 20200323 16:06:28.415000 8 323 XCSE 20200323 16:06:28.415000 67 322,5 XCSE 20200323 16:07:53.206000 26 322,5 XCSE 20200323 16:10:21.251000 42 322,5 XCSE 20200323 16:10:21.251000 33 322,5 XCSE 20200323 16:12:59.024000 109 322,5 XCSE 20200323 16:12:59.024000 100 322,5 XCSE 20200323 16:12:59.029000 9 322,5 XCSE 20200323 16:12:59.037000 32 322,5 XCSE 20200323 16:12:59.044000 86 322,5 XCSE 20200323 16:13:01.896000 86 323 XCSE 20200323 16:17:24.675000 14 323 XCSE 20200323 16:17:24.675000 72 323 XCSE 20200323 16:17:24.676000 4 322,5 XCSE 20200323 16:18:45.466000 55 322,5 XCSE 20200323 16:18:45.466000 30 322,5 XCSE 20200323 16:18:45.466000 70 322,5 XCSE 20200323 16:18:45.466000 19 322,5 XCSE 20200323 16:18:45.466000 67 322 XCSE 20200323 16:19:13.310000 67 322 XCSE 20200323 16:21:38.049000 62 322 XCSE 20200323 16:21:56.597000 55 321 XCSE 20200323 16:23:03.939000 7 321 XCSE 20200323 16:23:03.959000 67 320 XCSE 20200323 16:26:30.059000 59 320 XCSE 20200323 16:28:54.085000 8 320 XCSE 20200323 16:28:54.085000 115 320 XCSE 20200323 16:28:54.089000 111 320 XCSE 20200323 16:36:10.427000 135 320 XCSE 20200323 16:36:10.427000 337 321,5 XCSE 20200323 16:40:37.510694 108 321,5 XCSE 20200323 16:40:41.991522 46 321,5 XCSE 20200323 16:40:41.991556 61 340,5 XCSE 20200324 9:00:12.798000 96 341 XCSE 20200324 9:02:23.245000 4 341 XCSE 20200324 9:02:23.245000 66 340 XCSE 20200324 9:02:58.036000 145 336,5 XCSE 20200324 9:12:45.090000 40 337 XCSE 20200324 9:16:25.151000 30 337 XCSE 20200324 9:16:25.178000 14 337 XCSE 20200324 9:16:56.547000 72 337,5 XCSE 20200324 9:17:50.945000 48 337,5 XCSE 20200324 9:17:50.945000 48 337,5 XCSE 20200324 9:17:50.945000 48 337,5 XCSE 20200324 9:17:50.945000 6 337,5 XCSE 20200324 9:17:50.945000 72 337,5 XCSE 20200324 9:17:50.945000 37 334 XCSE 20200324 9:19:55.978000 31 334 XCSE 20200324 9:19:55.978000 62 332,5 XCSE 20200324 9:28:39.209000 63 331,5 XCSE 20200324 9:30:21.582000 16 331,5 XCSE 20200324 9:30:38.849000 80 331,5 XCSE 20200324 9:30:38.849000 2 331 XCSE 20200324 9:30:58.241000 62 331 XCSE 20200324 9:30:58.241000 59 330 XCSE 20200324 9:33:29.947000 58 329,5 XCSE 20200324 9:35:08.025000 29 329,5 XCSE 20200324 9:35:08.025000 27 330,5 XCSE 20200324 9:38:44.465000 32 330,5 XCSE 20200324 9:38:44.465000 76 332 XCSE 20200324 9:43:24.917000 148 332 XCSE 20200324 9:43:24.917000 30 332 XCSE 20200324 9:43:24.917000 76 332 XCSE 20200324 9:43:24.917000 76 331,5 XCSE 20200324 9:43:45.576000 86 332 XCSE 20200324 9:48:20.241000 107 335 XCSE 20200324 10:08:31.181000 130 337 XCSE 20200324 11:01:01.367000 34 337 XCSE 20200324 11:01:01.368000 140 337 XCSE 20200324 11:01:01.368000 40 337 XCSE 20200324 11:01:01.372000 62 337 XCSE 20200324 11:01:01.388000 8 337 XCSE 20200324 11:01:01.388000 63 336,5 XCSE 20200324 11:01:39.625000 21 336 XCSE 20200324 11:03:28.890000 37 336 XCSE 20200324 11:04:54.666000 69 337 XCSE 20200324 11:34:14.194000 54 337 XCSE 20200324 11:34:14.194000 5 336 XCSE 20200324 11:42:30.142000 81 336 XCSE 20200324 11:42:30.142000 83 336,5 XCSE 20200324 11:52:51.118000 100 338 XCSE 20200324 12:18:30.663000 20 338 XCSE 20200324 12:18:30.663000 120 338 XCSE 20200324 12:18:30.663000 120 338 XCSE 20200324 12:18:30.668000 120 338 XCSE 20200324 12:18:30.688000 25 338 XCSE 20200324 12:18:33.573000 95 338 XCSE 20200324 12:18:33.573000 25 338 XCSE 20200324 12:18:33.573000 35 338 XCSE 20200324 12:18:33.573000 77 336,5 XCSE 20200324 12:22:14.498000 10 336,5 XCSE 20200324 12:22:14.498000 137 338,5 XCSE 20200324 12:52:43.206000 116 338 XCSE 20200324 12:53:52.547000 116 337,5 XCSE 20200324 12:54:07.661000 116 337 XCSE 20200324 12:54:54.728000 97 336 XCSE 20200324 13:04:22.106000 85 336 XCSE 20200324 13:05:25.991000 39 336,5 XCSE 20200324 13:56:49.109000 30 336,5 XCSE 20200324 13:56:49.109000 46 336 XCSE 20200324 13:58:40.376000 50 337 XCSE 20200324 14:30:47.786552 118 337 XCSE 20200324 14:47:36.192000 10 337,5 XCSE 20200324 15:00:53.124000 52 337,5 XCSE 20200324 15:03:32.995000 34 341 XCSE 20200324 15:49:03.131000 100 341 XCSE 20200324 15:49:03.131000 48 341 XCSE 20200324 15:49:03.131000 200 341 XCSE 20200324 15:49:03.131000 396 341 XCSE 20200324 15:49:03.131000 364 341 XCSE 20200324 15:49:03.131000 179 340 XCSE 20200324 15:53:32.407000 47 340 XCSE 20200324 15:53:32.407000 165 340 XCSE 20200324 15:53:32.407000 79 340 XCSE 20200324 15:53:32.407000 91 340 XCSE 20200324 15:53:32.427000 40 340 XCSE 20200324 15:53:32.429000 57 340 XCSE 20200324 15:55:02.573000 178 340,5 XCSE 20200324 16:04:11.022000 59 340,5 XCSE 20200324 16:04:11.022000 34 340,5 XCSE 20200324 16:04:11.022000 29 340,5 XCSE 20200324 16:07:54.252000 29 340,5 XCSE 20200324 16:10:44.930000 14 340,5 XCSE 20200324 16:12:30.149000 153 340,5 XCSE 20200324 16:13:22.113000 6 340 XCSE 20200324 16:19:30.685000 72 340 XCSE 20200324 16:19:54.721000 69 339,5 XCSE 20200324 16:21:10.710000 6 339,5 XCSE 20200324 16:22:28.731000 49 339,5 XCSE 20200324 16:22:28.731000 69 339,5 XCSE 20200324 16:23:43.902000 41 339,5 XCSE 20200324 16:24:12.197000 46 339,5 XCSE 20200324 16:24:12.197000 8 339,5 XCSE 20200324 16:24:12.197000 46 339,5 XCSE 20200324 16:24:12.197000 40 339,5 XCSE 20200324 16:24:12.199000 40 339,5 XCSE 20200324 16:24:12.203000 4 339,5 XCSE 20200324 16:24:12.217000 16 339,5 XCSE 20200324 16:31:10.735000 33 340,5 XCSE 20200324 16:33:02.027000 150 340,5 XCSE 20200324 16:33:02.027000 39 340,5 XCSE 20200324 16:34:00.514000 6 340,5 XCSE 20200324 16:34:00.514000 100 340,5 XCSE 20200324 16:34:00.514000 62 340,5 XCSE 20200324 16:34:00.514000 30 341 XCSE 20200324 16:37:16.222000 33 341 XCSE 20200324 16:37:16.222000 131 341 XCSE 20200324 16:37:16.222000 27 341 XCSE 20200324 16:37:16.222000 82 341 XCSE 20200324 16:38:34.993000 33 341 XCSE 20200324 16:38:34.993000 64 341 XCSE 20200324 16:38:34.993000 87 341 XCSE 20200324 16:44:12.886953 50 341 XCSE 20200324 16:44:12.886953 130 341 XCSE 20200324 16:44:12.887027 50 341 XCSE 20200324 16:44:12.888095 130 341 XCSE 20200324 16:44:12.888145 50 341 XCSE 20200324 16:44:18.346004 40 341 XCSE 20200324 16:44:18.350430 10 341 XCSE 20200324 16:44:18.350460 130 341 XCSE 20200324 16:44:18.350484 50 341 XCSE 20200324 16:44:23.030167 99 341 XCSE 20200324 16:44:23.030167 50 341 XCSE 20200324 16:44:42.850276 20 341 XCSE 20200324 16:44:42.850276 25 341 XCSE 20200324 16:44:42.877251 25 341 XCSE 20200324 16:44:43.641220 44 341 XCSE 20200324 16:44:52.175858 6 341 XCSE 20200324 16:44:57.190805 50 341 XCSE 20200324 16:45:03.509205 50 341 XCSE 20200324 16:45:03.876614 10 341 XCSE 20200324 16:45:03.876614 27 341 XCSE 20200324 16:45:07.791113 23 341 XCSE 20200324 16:45:38.425481 32 341 XCSE 20200324 16:46:12.351834 18 341 XCSE 20200324 16:47:03.558780 24 341 XCSE 20200324 16:47:03.558780 47 341 XCSE 20200324 16:47:03.593399 3 341 XCSE 20200324 16:47:08.936455 467 341 XCSE 20200324 16:47:22.356165 50 341 XCSE 20200324 16:47:22.356165 41 341 XCSE 20200324 16:47:22.381117 9 341 XCSE 20200324 16:47:26.702136 9 341 XCSE 20200324 16:47:26.702136 12 341 XCSE 20200324 16:47:26.724504 38 341 XCSE 20200324 16:47:26.726010 3 341 XCSE 20200324 16:47:26.728099 5 350 XCSE 20200325 9:01:56.998000 12 354,5 XCSE 20200325 9:03:48.211000 61 354,5 XCSE 20200325 9:03:48.211000 56 354 XCSE 20200325 9:04:36.928000 19 354 XCSE 20200325 9:04:36.928000 13 351 XCSE 20200325 9:05:58.405000 53 351 XCSE 20200325 9:05:58.405000 86 352,5 XCSE 20200325 9:13:25.392000 59 356,5 XCSE 20200325 9:21:00.529000 139 361 XCSE 20200325 9:30:46.793000 139 361 XCSE 20200325 9:30:46.808000 62 361 XCSE 20200325 9:31:00.249000 128 363 XCSE 20200325 9:38:54.807000 42 362,5 XCSE 20200325 9:39:27.555000 24 362,5 XCSE 20200325 9:39:27.555000 131 364 XCSE 20200325 9:45:50.451000 63 363 XCSE 20200325 9:49:11.079000 135 365 XCSE 20200325 9:58:27.390000 50 369 XCSE 20200325 10:10:45.532000 187 369 XCSE 20200325 10:10:45.532000 11 372 XCSE 20200325 10:15:12.573000 81 372 XCSE 20200325 10:15:12.573000 25 370 XCSE 20200325 10:18:23.211000 38 370 XCSE 20200325 10:18:45.206000 63 365,5 XCSE 20200325 10:27:40.769000 73 364,5 XCSE 20200325 10:28:35.201000 31 363 XCSE 20200325 10:32:54.048000 29 363 XCSE 20200325 10:32:54.070000 60 358,5 XCSE 20200325 10:38:52.830000 60 358 XCSE 20200325 10:41:58.151000 34 359 XCSE 20200325 10:52:16.683000 41 359 XCSE 20200325 10:52:16.683000 72 356,5 XCSE 20200325 10:55:36.427000 123 356 XCSE 20200325 10:57:17.076803 50 356 XCSE 20200325 10:57:17.076803 23 357,5 XCSE 20200325 11:10:00.735000 110 357,5 XCSE 20200325 11:10:00.735000 50 356 XCSE 20200325 11:10:02.106535 27 356 XCSE 20200325 11:10:05.353420 46 354,5 XCSE 20200325 11:14:07.254000 36 354,5 XCSE 20200325 11:14:07.254000 84 352,5 XCSE 20200325 11:25:11.720000 25 352 XCSE 20200325 11:25:13.296942 25 352 XCSE 20200325 11:25:13.592049 35 352 XCSE 20200325 11:25:13.592049 9 352 XCSE 20200325 11:25:13.612674 25 352 XCSE 20200325 11:25:13.612674 59 354,5 XCSE 20200325 11:32:14.247000 25 352 XCSE 20200325 11:35:18.953049 25 352 XCSE 20200325 11:35:18.974105 25 352 XCSE 20200325 11:35:18.974613 25 352 XCSE 20200325 11:35:28.124966 25 352 XCSE 20200325 11:35:45.912275 6 352 XCSE 20200325 11:36:01.373916 60 352,5 XCSE 20200325 11:44:57.688000 63 352 XCSE 20200325 11:46:03.739000 64 350,5 XCSE 20200325 11:53:10.448000 64 355 XCSE 20200325 12:10:03.157000 157 353 XCSE 20200325 12:15:35.029000 66 351,5 XCSE 20200325 12:32:08.456000 19 348,5 XCSE 20200325 12:39:19.284000 20 350,5 XCSE 20200325 12:47:22.871000 35 350,5 XCSE 20200325 12:50:36.945000 29 350,5 XCSE 20200325 12:50:39.301000 2 350,5 XCSE 20200325 12:50:39.301000 24 350 XCSE 20200325 12:50:40.877000 38 350 XCSE 20200325 12:53:41.510000 98 350,5 XCSE 20200325 13:19:21.048000 98 350,5 XCSE 20200325 13:19:21.053000 98 350,5 XCSE 20200325 13:19:21.070000 50 349,5 XCSE 20200325 13:19:43.283655 399 349,5 XCSE 20200325 13:19:43.283655 69 351 XCSE 20200325 13:38:43.265000 85 352 XCSE 20200325 13:46:34.357000 232 352 XCSE 20200325 13:46:34.357000 81 352 XCSE 20200325 13:46:34.357000 122 351 XCSE 20200325 14:04:01.571000 72 351 XCSE 20200325 14:04:01.571000 61 351 XCSE 20200325 14:04:01.571000 235 353,5 XCSE 20200325 14:30:24.180000 60 356 XCSE 20200325 14:41:15.054000 23 356 XCSE 20200325 14:41:15.054000 123 356 XCSE 20200325 14:41:15.054000 108 356 XCSE 20200325 14:41:15.054000 59 356 XCSE 20200325 14:41:15.074000 80 355,5 XCSE 20200325 14:45:45.923000 63 354,5 XCSE 20200325 14:48:20.586000 11 353 XCSE 20200325 14:51:34.005000 48 353 XCSE 20200325 14:51:34.005000 50 351 XCSE 20200325 15:03:34.896000 14 351 XCSE 20200325 15:03:34.896000 171 350 XCSE 20200325 15:04:09.617000 50 350 XCSE 20200325 15:04:09.617732 50 350 XCSE 20200325 15:04:09.617951 90 350 XCSE 20200325 15:04:17.176671 50 350 XCSE 20200325 15:04:17.176671 64 350,5 XCSE 20200325 15:08:27.177000 36 350 XCSE 20200325 15:14:57.475841 59 350 XCSE 20200325 15:14:58.933000 14 350 XCSE 20200325 15:14:58.933215 50 350 XCSE 20200325 15:14:58.933754 141 350 XCSE 20200325 15:14:58.933754 66 350 XCSE 20200325 15:21:11.122000 50 350 XCSE 20200325 15:21:11.122796 20 350 XCSE 20200325 15:21:11.126620 164 349 XCSE 20200325 15:26:14.414000 97 350 XCSE 20200325 15:30:01.043000 100 350 XCSE 20200325 15:30:01.063000 5 350 XCSE 20200325 15:30:01.063000 84 352 XCSE 20200325 15:43:19.319000 24 352 XCSE 20200325 15:43:19.319000 60 352 XCSE 20200325 15:43:19.319000 60 352 XCSE 20200325 15:43:19.319000 60 352 XCSE 20200325 15:43:19.319000 24 352 XCSE 20200325 15:43:19.340000 60 352 XCSE 20200325 15:43:19.340000 50 351,5 XCSE 20200325 15:47:16.428000 29 351,5 XCSE 20200325 15:47:16.428000 50 351,5 XCSE 20200325 15:47:16.428829 200 351,5 XCSE 20200325 15:47:16.428879 39 351,5 XCSE 20200325 15:47:16.428892 45 351,5 XCSE 20200325 15:47:16.428907 45 351,5 XCSE 20200325 15:47:16.428921 50 351,5 XCSE 20200325 15:47:16.429013 66 351,5 XCSE 20200325 15:47:16.429013 5 351,5 XCSE 20200325 15:47:16.449195 216 353 XCSE 20200325 15:54:58.429000 5 355,5 XCSE 20200325 16:00:16.147000 119 356 XCSE 20200325 16:11:26.515000 60 354,5 XCSE 20200325 16:12:36.016000 84 355 XCSE 20200325 16:15:53.584000 63 352 XCSE 20200325 16:21:25.236000 59 349 XCSE 20200325 16:28:27.990000 72 347,5 XCSE 20200325 16:32:34.359000 66 345,5 XCSE 20200325 16:37:22.416000 60 344,5 XCSE 20200325 16:41:25.337000 48 345,5 XCSE 20200325 16:48:00.278475 6 348,5 XCSE 20200326 9:08:00.372000 61 348 XCSE 20200326 9:11:04.262000 17 348,5 XCSE 20200326 9:18:42.249000 63 348,5 XCSE 20200326 9:18:42.249000 17 349 XCSE 20200326 9:27:25.447000 20 349 XCSE 20200326 9:27:25.447000 33 349 XCSE 20200326 9:27:25.447000 100 349 XCSE 20200326 9:27:25.447000 100 349 XCSE 20200326 9:27:25.447000 20 349 XCSE 20200326 9:27:25.447000 76 349 XCSE 20200326 9:27:25.447000 122 351 XCSE 20200326 9:33:51.102000 9 354 XCSE 20200326 9:37:16.215000 74 354 XCSE 20200326 9:37:16.215000 82 353 XCSE 20200326 9:40:19.722000 75 354 XCSE 20200326 9:43:14.648000 84 354 XCSE 20200326 9:46:20.611000 69 354,5 XCSE 20200326 9:51:54.250000 310 356 XCSE 20200326 10:11:55.898000 102 356 XCSE 20200326 10:11:55.898000 103 356 XCSE 20200326 10:12:26.189000 73 356 XCSE 20200326 10:12:27.174000 28 354,5 XCSE 20200326 10:26:32.790000 55 354,5 XCSE 20200326 10:26:32.790000 13 354,5 XCSE 20200326 10:26:32.790000 55 354,5 XCSE 20200326 10:26:32.790000 11 354,5 XCSE 20200326 10:26:32.790000 83 354,5 XCSE 20200326 10:26:32.810000 91 356,5 XCSE 20200326 10:47:12.815000 187 356,5 XCSE 20200326 10:47:12.815000 64 353,5 XCSE 20200326 10:52:46.611000 76 352,5 XCSE 20200326 11:00:27.449000 77 350,5 XCSE 20200326 11:11:34.786000 3 350,5 XCSE 20200326 11:11:34.786000 5 349 XCSE 20200326 11:22:04.150000 57 349 XCSE 20200326 11:22:04.151000 3 349 XCSE 20200326 11:22:04.151000 115 349 XCSE 20200326 11:26:37.538000 54 349,5 XCSE 20200326 11:31:13.977000 76 350 XCSE 20200326 11:39:19.010000 44 350 XCSE 20200326 11:39:19.010000 28 349 XCSE 20200326 11:45:16.190000 36 349 XCSE 20200326 11:45:16.240000 67 348,5 XCSE 20200326 11:56:50.057000 68 350,5 XCSE 20200326 12:45:34.610000 126 350,5 XCSE 20200326 12:45:34.610000 126 350,5 XCSE 20200326 12:45:34.610000 130 350,5 XCSE 20200326 12:45:34.610000 9 350,5 XCSE 20200326 12:45:34.630000 97 350,5 XCSE 20200326 12:49:13.748000 113 349,5 XCSE 20200326 13:05:44.636000 98 348,5 XCSE 20200326 13:30:14.119000 15 349,5 XCSE 20200326 13:46:09.552000 189 351 XCSE 20200326 13:53:50.502000 92 351 XCSE 20200326 13:53:50.522000 97 351 XCSE 20200326 13:53:50.522000 75 351 XCSE 20200326 13:53:50.522000 12 351 XCSE 20200326 14:00:12.933000 78 351 XCSE 20200326 14:00:12.933000 65 350,5 XCSE 20200326 14:05:52.124000 1 352 XCSE 20200326 14:16:01.044000 104 352 XCSE 20200326 14:16:01.044000 150 352,5 XCSE 20200326 14:29:14.542000 66 353,5 XCSE 20200326 14:41:33.654000 66 353,5 XCSE 20200326 14:42:28.246000 114 353,5 XCSE 20200326 14:42:28.246000 62 352 XCSE 20200326 14:46:39.585000 48 356 XCSE 20200326 15:14:57.393000 31 356 XCSE 20200326 15:14:57.393000 20 356 XCSE 20200326 15:14:57.393000 100 356 XCSE 20200326 15:14:57.393000 66 356 XCSE 20200326 15:14:57.393000 114 356 XCSE 20200326 15:14:57.393000 96 359,5 XCSE 20200326 15:31:32.896000 86 358,5 XCSE 20200326 15:32:44.060000 1 358,5 XCSE 20200326 15:32:44.060000 9 359 XCSE 20200326 15:37:48.145000 243 359 XCSE 20200326 15:37:48.145000 49 359 XCSE 20200326 15:37:48.145000 1 359 XCSE 20200326 15:37:48.145000 78 357,5 XCSE 20200326 15:47:38.171000 81 356,5 XCSE 20200326 15:53:52.186000 23 356,5 XCSE 20200326 15:53:52.186000 90 356,5 XCSE 20200326 15:53:52.186000 33 356,5 XCSE 20200326 15:53:52.186000 50 357 XCSE 20200326 16:00:10.690000 56 357 XCSE 20200326 16:00:22.651000 89 355 XCSE 20200326 16:06:36.496000 15 355 XCSE 20200326 16:06:36.496000 15 355 XCSE 20200326 16:06:36.496000 15 355 XCSE 20200326 16:06:36.496000 15 355 XCSE 20200326 16:06:36.496000 5 355 XCSE 20200326 16:06:36.516000 47 355 XCSE 20200326 16:06:36.526000 17 355 XCSE 20200326 16:06:36.568000 35 355 XCSE 20200326 16:06:37.910000 38 355 XCSE 20200326 16:06:43.753000 63 353 XCSE 20200326 16:10:47.998000 84 356 XCSE 20200326 16:24:45.411000 106 356 XCSE 20200326 16:24:45.411000 95 356 XCSE 20200326 16:24:45.411000 289 356 XCSE 20200326 16:28:13.646168 78 358 XCSE 20200327 9:05:34.066000 40 358 XCSE 20200327 9:07:03.330000 38 358 XCSE 20200327 9:07:03.335000 84 358 XCSE 20200327 9:17:12.554000 84 358 XCSE 20200327 9:17:12.574000 58 358 XCSE 20200327 9:23:58.463000 73 360,5 XCSE 20200327 9:29:12.831000 6 360,5 XCSE 20200327 9:37:57.877000 61 359,5 XCSE 20200327 9:44:39.962000 40 357,5 XCSE 20200327 9:46:57.304000 35 357,5 XCSE 20200327 9:46:57.304000 7 357,5 XCSE 20200327 9:46:57.304000 40 357,5 XCSE 20200327 9:46:57.309000 40 357,5 XCSE 20200327 9:46:57.312000 2 357,5 XCSE 20200327 9:46:57.333000 56 357,5 XCSE 20200327 9:46:57.333000 7 357,5 XCSE 20200327 9:46:57.333000 81 359,5 XCSE 20200327 9:50:59.659000 82 358 XCSE 20200327 9:53:48.548000 19 358,5 XCSE 20200327 10:02:53.216000 67 358,5 XCSE 20200327 10:02:53.216000 79 358 XCSE 20200327 10:03:43.043000 121 355,5 XCSE 20200327 10:07:20.266000 17 353,5 XCSE 20200327 10:20:06.454000 55 353,5 XCSE 20200327 10:20:13.290000 28 353 XCSE 20200327 10:33:58.794000 128 353 XCSE 20200327 10:33:58.794000 76 353 XCSE 20200327 10:33:58.794000 40 353 XCSE 20200327 10:33:58.798000 92 355,5 XCSE 20200327 11:03:22.667000 92 355,5 XCSE 20200327 11:03:22.667000 130 355,5 XCSE 20200327 11:03:22.667000 40 355,5 XCSE 20200327 11:03:22.688000 52 355,5 XCSE 20200327 11:03:22.688000 92 355,5 XCSE 20200327 11:03:22.689000 40 355,5 XCSE 20200327 11:03:22.693000 25 355,5 XCSE 20200327 11:03:22.695000 77 354,5 XCSE 20200327 11:03:36.328000 63 356,5 XCSE 20200327 11:13:01.528000 26 356,5 XCSE 20200327 11:13:01.528000 40 354 XCSE 20200327 11:14:57.669000 65 354 XCSE 20200327 11:14:57.669000 102 357 XCSE 20200327 11:38:40.055000 102 357 XCSE 20200327 11:38:40.075000 94 359 XCSE 20200327 11:40:13.765000 132 358,5 XCSE 20200327 12:00:30.492000 78 359 XCSE 20200327 12:14:47.483000 66 358,5 XCSE 20200327 12:16:38.615000 66 358,5 XCSE 20200327 12:16:38.615000 66 358,5 XCSE 20200327 12:16:38.647000 76 358,5 XCSE 20200327 12:25:57.881000 77 359,5 XCSE 20200327 12:52:18.174000 53 359,5 XCSE 20200327 12:52:18.174000 40 359,5 XCSE 20200327 12:53:26.564000 37 359,5 XCSE 20200327 12:53:26.564000 40 359,5 XCSE 20200327 12:53:26.568000 44 359 XCSE 20200327 13:06:36.320000 45 359 XCSE 20200327 13:06:36.320000 107 358 XCSE 20200327 13:09:53.171000 12 358 XCSE 20200327 13:09:53.171000 180 360 XCSE 20200327 13:34:58.024000 74 359,5 XCSE 20200327 13:45:32.204000 51 361,5 XCSE 20200327 13:53:20.141000 21 361,5 XCSE 20200327 13:53:20.141000 21 361,5 XCSE 20200327 13:53:20.141000 21 361,5 XCSE 20200327 13:53:20.141000 120 361,5 XCSE 20200327 13:53:20.141000 21 361,5 XCSE 20200327 13:53:20.161000 51 361,5 XCSE 20200327 13:53:20.161000 40 361,5 XCSE 20200327 13:53:20.161000 32 361,5 XCSE 20200327 13:53:41.361000 4 361,5 XCSE 20200327 13:57:11.084000 37 361,5 XCSE 20200327 13:57:11.084000 54 363 XCSE 20200327 14:06:54.322000 65 363 XCSE 20200327 14:06:54.322000 92 363,5 XCSE 20200327 14:16:37.866000 4 363,5 XCSE 20200327 14:16:37.866000 3 365 XCSE 20200327 14:38:47.563000 73 365 XCSE 20200327 14:38:47.563000 117 365 XCSE 20200327 14:38:47.563000 117 365 XCSE 20200327 14:38:47.563000 17 365 XCSE 20200327 14:38:47.563000 61 365 XCSE 20200327 14:38:47.563000 68 363 XCSE 20200327 14:40:22.366000 62 366 XCSE 20200327 14:53:56.542000 98 365 XCSE 20200327 14:55:23.550000 8 365 XCSE 20200327 15:01:44.537000 31 365 XCSE 20200327 15:01:44.538000 55 365 XCSE 20200327 15:01:44.538000 10 365 XCSE 20200327 15:03:23.000000 40 365 XCSE 20200327 15:08:09.799000 34 365 XCSE 20200327 15:08:17.883000 2 367 XCSE 20200327 15:12:14.477000 59 367 XCSE 20200327 15:12:14.477000 38 366,5 XCSE 20200327 15:15:50.515000 42 366,5 XCSE 20200327 15:15:50.515000 149 366 XCSE 20200327 15:28:54.766000 100 366 XCSE 20200327 15:28:54.766000 87 366 XCSE 20200327 15:28:54.766000 86 367 XCSE 20200327 15:37:25.524000 176 367 XCSE 20200327 15:37:25.524000 29 367 XCSE 20200327 15:37:25.524000 6 368,5 XCSE 20200327 15:49:51.343000 194 367,5 XCSE 20200327 15:51:18.887000 80 367,5 XCSE 20200327 15:56:19.210000 32 367,5 XCSE 20200327 15:56:19.210000 100 367,5 XCSE 20200327 15:56:19.211000 44 367,5 XCSE 20200327 15:56:19.211000 37 367,5 XCSE 20200327 15:56:19.211000 14 369,5 XCSE 20200327 16:13:36.227829 14 369,5 XCSE 20200327 16:13:36.227829 16 369,5 XCSE 20200327 16:13:36.227829

