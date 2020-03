Paris, le 30 mars 2020, 8h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Pleinement mobilisé face à la situation sanitaire liée au Covid-19

Dans le contexte actuel de pandémie de Coronavirus marqué par l’incertitude pesant sur l’économie mondiale, Eramet est pleinement mobilisé pour faire face à l’évolution de la situation.

Le Groupe a deux priorités :

Protéger la santé de l’ensemble de ses collaborateurs ainsi que de leur famille, et participer à l’endiguement de la pandémie en respectant toutes les mesures de sécurité sanitaire dictées par les autorités compétentes,

Assurer, dans la mesure du possible, la continuité des activités en adaptant les organisations en relation étroite avec les employés, les fournisseurs et les clients.

Une cellule de crise se réunit quotidiennement pour coordonner les actions dans toutes les régions d’implantation du Groupe. Un protocole sanitaire conforme aux préconisations des autorités est en cours de mise en place sur l’ensemble des sites.

Compte tenu de l’incertitude relative à la durée de la pandémie, tout comme à son ampleur, ainsi qu’à ses effets sur les approvisionnements et les marchés du Groupe, Eramet n’est pas en mesure à date d’en quantifier de façon précise l’impact sur les objectifs de production et de performance pour 2020. En conséquence, le Groupe a décidé de suspendre la guidance de production et d’EBITDA 2020 telle que communiquée au marché dans sa publication du 19 février 2020. Eramet fournira une mise à jour des perspectives pour l’année en cours une fois que le Groupe disposera de plus de visibilité sur les impacts de la pandémie.

Le niveau de liquidité du Groupe, soit 2,3 Md€ au 31 décembre 2019, incluant les lignes de liquidité non tirées à cette date pour un montant de 1,5 Md€, reste élevé. Depuis, l’ensemble de ces lignes de crédit ont été tirées par précaution.

Les mesures de préservation de la trésorerie ont également été renforcées et accélérées afin de préserver la liquidité et les capacités de financement du Groupe avec, pour leviers principaux, la réduction des coûts et des investissements au strict minimum, et avec la mise en place de nouvelles mesures de pilotage des flux de facturation et de leurs encaissements.

Concernant la Division Mines et Métaux, dans un contexte qui évolue très rapidement, il est encore trop tôt pour évaluer l’impact global de la pandémie pour les trimestres à venir. De fortes incertitudes pèsent sur les perspectives des marchés finaux, notamment l’industrie de l’acier au carbone et de l’acier inoxydable, et sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Certains pays, tels que l’Afrique du Sud et l’Inde, ont suspendu temporairement leurs activités minières et métallurgiques. En parallèle, l’activité économique reprend progressivement en Chine, principal consommateur mondial de manganèse, de nickel et de matières premières en général. Les producteurs chinois ont toutefois constitué d’importants stocks d’acier au carbone et d’acier inoxydable qui risquent à terme de peser sur la demande de matières premières. En Europe, les acteurs de l’industrie sidérurgique ont annoncé de nombreux ralentissements ou suspensions temporaires de production touchant en particulier les produits pour le secteur automobile.

A date, les productions minières et métallurgiques ne sont pas affectées de façon significative (Gabon, Nouvelle-Calédonie, Sénégal, France métropolitaine, Norvège et Etats-Unis), la situation pouvant toutefois évoluer rapidement. Le niveau des commandes du 1er trimestre reste globalement normal, notamment en Asie, qui représente plus de la moitié des ventes de la division. Les mines et usines métallurgiques de la division sont, à ce jour, en situation de fournir les volumes commandés.

En Indonésie, comme annoncé fin février, l’usine de ferroalliage de nickel basse teneur (NPI) que le Groupe construit en joint-venture devrait être en mesure de démarrer au 1er semestre 2020.

Par ailleurs, le prix de marché du minerai de manganèse1 observé depuis le début de l’année 2020 est en moyenne supérieur à celui du 4ème trimestre 2019. A l’inverse, le cours du nickel au LME est en baisse d’environ 17% en moyenne depuis le début de l’année par rapport au 4ème trimestre 2019.

Concernant la Division Alliages Haute Performance, du fait de la mise en place du protocole sanitaire sur l’ensemble des sites, la division réorganise actuellement les ateliers de production de ses usines pour assurer la continuité des opérations industrielles. Cette adaptation conduit à la réduction voire à la suspension temporaire de certaines activités industrielles en France. La division, dont plus de la moitié de l’activité est liée au secteur aéronautique, travaille à un redémarrage progressif en lien avec la reprise d’activité des grands donneurs d’ordre de la filière.

Par ailleurs, le Groupe a mis en place le télétravail systématique pour les fonctions tertiaires.

Christel Bories, Président-Directeur Général du Groupe :

" Dans le contexte actuel de pandémie de Coronavirus, Eramet continue à suivre très attentivement l’évolution de la situation. Notre priorité est de nous assurer de la santé de nos collaborateurs et de leur famille. Nous tenons également à exprimer toute notre solidarité aux populations et communautés locales touchées par l’épidémie. Nous sommes confiants dans la solidité de notre situation financière, et dans la capacité de nos équipes à se mobiliser face à cette crise afin d’adapter nos activités industrielles et commerciales avec agilité et rapidité. "

Calendrier

28.04.2020 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 1er trimestre 2020

26.05.2020 : Assemblée Générale mixte des actionnaires

30.07.2020 : Publication des résultats Groupe du 1er semestre 2020





À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com



CONTACT INVESTISSEURS



Executive VP Strategy and Innovation - Investor Relations



Philippe Gundermann

T. +33 1 45 38 42 78



Investor Relations manager



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02







Suivez nous avec l’appli Eramet Finance :

Sur IOS :

https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8



Sur Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance



CONTACT PRESSE



Directrice de la Communication



Pauline Briand



T. +33 1 45 38 31 76



pauline.briand@eramet.com









Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr















1 Estimations Eramet







Pièce jointe