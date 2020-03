Alstom fournira 30 trains régionaux Coradia Lint à Hessische Landesbahn en Allemagne

30 mars 2020 – Alstom a remporté un contrat pour la fourniture de 30 trains régionaux Coradia Lint à Hessische Landesbahn (HLB). Ce contrat s'élève à près de 120 millions d’euros. Les trains, qui sont dotés de 120 sièges, sont spacieux et lumineux, équipés pour accueillir des passagers en situation de handicap, et offrent une expérience de voyage unique grâce à leurs larges vitres. Ils seront mis en circulation sur le sous-réseau ouest-est Wetterau à partir de 2022.

« Les trains Coradia Lint circulent dans nos réseaux avec succès depuis de nombreuses années. Nous apprécions la continuité de notre collaboration avec Alstom et nous tenons à souligner que tous les projets ont été livrés en temps et en heure jusqu'à présent. Nous sommes convaincus qu'Alstom réussira à faire de même dans la région de Wetterau » a expliqué Veit Salzmann, directeur général de HLB.

« Nous sommes très heureux de ce nouveau succès enregistré par Coradia Lint, un train qui a fait ses preuves. Nous avons hâte d’accompagner HLB dans la prestation de services de train fiables et confortables à ses passagers sur ses lignes est-ouest » déclare Jörg Nikutta, Directeur général d’Alstom Allemagne & Autriche.

Les autorails Coradia Lint 41 possèdent chacun deux espaces multifonctions pour les fauteuils roulants, les landaus et les vélos, ainsi que des toilettes universelles. De plus, ils sont équipés du Wi-Fi, de prises électriques sur les sièges, d'un système d'information des voyageurs avec des écrans diffusant des informations en temps réel, et d’un système de vidéosurveillance garantissant la sécurité des passagers.

Ces trains sont les premiers Coradia Lint 41 à être équipés de moteurs diesel répondant à la nouvelle norme européenne sur les émissions Stage V. Ils seront fabriqués à Salzgitter, en Allemagne, sur l’un des plus grands sites de production d'Alstom dans le monde.

Les trains Coradia Lint circulent à une vitesse maximale de 140 km/h avec un taux d'accélération élevé. Après leur livraison, ils seront mis en circulation sur les lignes Gießen - Gelnhausen, Wölfersheim-Södel - Friedberg (- Francfort), Nidda - Friedberg (- Francfort) ainsi que sur l’Horlofftalbahn (Wölfersheim-Södel vers Hungen) et la Lumdatalbahn en cas de réactivation.

Près de 1 100 Coradia Lint ont été vendus depuis l'an 2000. Ils sont exploités sur plus de 30 réseaux en Allemagne, en Europe et au Canada. Grâce à des améliorations constantes, ils répondent aux normes les plus exigeantes en termes de sécurité, de réduction des niveaux sonores et des émissions de CO 2 , et affichent un taux de disponibilité très élevé. Ces trains font partie de la gamme de trains modulaires Coradia d'Alstom qui bénéficie de plus de 30 années d'expérience et de solutions techniques éprouvées.

À propos d'Alstom Alstom, à l'avant-garde d'une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui constituent les fondements durables de l'avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de de 8,1 milliards d'euros et 12,1 milliards d'euros de commandes sur l'exercice 2018/19. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 36 300 personnes.



