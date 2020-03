Den nuværende situation med stor usikkerhed på grund af COVID-19 betyder, at markedet for handel med CLO’er er påvirket i så stor udstrækning, at det ikke er muligt at værdiansætte CLO’er med tilstrækkelig sikkerhed. Vi har derfor anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om at suspendere handlen i:

ISIN Andelsklasse/afdeling Kortnavn DK0060804136 European CLO Investment Grade DKK ACACIGDKK DK0060804052 Accunia Invest Eur CLO Opportunity KL ACAECO





Den store usikkerhed rammer CLO-markederne hårdt, og der er p.t. ikke et velfungerende marked. Den nødvendige transparens og likviditet er ikke til stede. De offentliggjorte indre værdier er beregnet på baggrund af kvantitative modeller fra PricingDirect (J.P. Morgan), som er vores eksterne prisleverandør. Priserne er volatile og p.t. ikke understøttet af reelle handler, som er det vigtigste input til prisdannelsen. Vi har på den baggrund besluttet at suspendere emissioner og indløsninger, ind til prisdannelsen på CLO'er igen understøttes af reelle handler.



Kontaktperson(er) :

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.