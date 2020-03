Agat Ejendomme A/S

March 30, 2020 05:01 ET

Selskabsmeddelelse nr. 5/2020





Udskydelse af den ordinære generalforsamling i Agat Ejendomme A/S, som var planlagt til den 22. april 2020



Som følge af den aktuelle situation relateret til coronavirus/COVID-19 udskyder Agat Ejendomme A/S den ordinære generalforsamling, som var planlagt til den 22. april 2020, jf. selskabsmeddelelse nr. 1/2020.

Beslutningen er i overensstemmelse med de danske myndigheders opdaterede regler og retningslinjer i forhold til coronavirus/COVID-19, som trådte i kraft den 18. marts 2020, og som betyder, at der er forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer. Samtidig har myndighederne givet mulighed for at udskyde generalforsamlinger og indsendelse af årsrapporter til otte uger efter, forsamlingsforbuddet er blevet ophævet.

Agat Ejendomme A/S vil indkalde til den udskudte generalforsamling i henhold til de gældende regler og frister, når en ny dato er fastsat.





Kontaktdetaljer:

Agat Ejendomme A/S

Adm. direktør Robert Andersen

Tel.: +45 88961010









