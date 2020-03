March 30, 2020 05:30 ET

March 30, 2020 05:30 ET

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Yhtiökokouskutsu) 30.3.2020 klo 12.30 EET

UPM:n yhtiökokous pidetään erityisjärjestelyin 31.3.2020

UPM:n yhtiökokous pidetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti 31.3.2020. Yhtiö on saanut riittävän määrän jo ilmoittautuneiden osakkeenomistajien valtakirjoja ja ilmoittautumisten peruuttamisia, mikä mahdollistaa kokouksen järjestämisen koronaviruspandemian seurauksena asetettujen viranomaisohjeiden edellyttämällä tavalla. Arvioituaan yhtiön taloudellista tilaa ja muita asianmukaisia seikkoja hallitus ei ole muuttanut osinko- tai muita ehdotuksia yhtiökokoukselle. UPM vahvisti jo 26.3.2020 saaneensa riittävän äänten enemmistön yhtiökokouksen 31.3.2020 asialistalla olevien päätösehdotusten tueksi. Näin ollen päätökset yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista voidaan tehdä kokouksessa ehdotusten mukaisesti.

UPM:n yhtiökokous alkaa 31.3.2020 klo 14 Finlandia-talossa, ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13. Koronavirukseen liittyvien varotoimien vuoksi UPM:n yhtiökokouksessa ei ole tänä vuonna tarjoiluja tai mitään muuta ohjelmaa. Yhtiön johdosta vain yksi hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja ovat henkilökohtaisesti paikalla kokouksessa. Kokoukseen henkilökohtaisesti osallistuvat jaetaan eri tiloihin, joista on videoyhteys pääkokoussaliin sekä mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kokouksessa ei hyväksytä jälki-ilmoittautumisia, ja vain ne osallistujat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla, eivätkä ole peruneet ilmoittautumistaan, päästetään sisään kokouspaikalle.

Koronaviruspandemian vuoksi UPM vetoaa edelleen yhtiökokoukseen ilmoittautuneisiin osakkeenomistajiin, jotta nämä eivät tulisi henkilökohtaisesti yhtiökokoukseen paikalle vaan seuraisivat kokousta videoyhteyden välityksellä. Kokoukseen ilmoittautunut henkilö voi myös antaa valtakirjan yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun kautta. Valtakirjapalvelun kautta annetun valtakirjan tulee olla perillä yhtiössä ennen kokouksen alkua.

Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla yhtiön verkkosivuilta: www.upm.com/fi/yhtiokokous2020 .

UPM-Kymmene Oyj

Pirkko Harrela

Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi