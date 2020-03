VistaJet Ltd

March 30, 2020 06:14 ET

Vista Global erweitert Unterstützung durch gesamte globale Infrastruktur, einschließlich der XO-Flotte.

Die Initiative ermöglicht den Zugang zu 115 Flugzeugen und kostenlosen Leerstreckenflügen für Regierungen und medizinische Organisationen.

NEW YORK, March 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vista Global, die von Thomas Flohr gegründete Gruppe für private Luftfahrt, kündigt an, dass sie das VistaJet-Angebot der kostenlosen Leerstreckenflüge für diejenigen mit dringenden Reiseanforderungen in dieser unsicheren Zeit erweitern wird.

Über VistaJet und jetzt auch XO, den globalen digitalen Marktplatz für private Luftfahrt, bietet Vista Global Regierungen und medizinischen Organisationen während der COVID-19-Pandemie Zugang zu über 115 Flugzeugen. Durch die gemeinsamen Anstrengungen von VistaJet und XO sowie die Nutzung ihres globalen Netzwerks, der Infrastruktur und der Technologie hilft die Gruppe durch den Zugang zu kostenlosen Leerstreckenflügen Regierungen dabei, im Ausland festsitzende Bürger zurückzuholen und medizinische Fachkräfte und medizinische Versorgungsgüter in die Länder zu transportieren, die sie am dringendsten benötigen.

Um darüber hinaus Verantwortliche dabei zu unterstützen, die Notfallpläne so schnell wie möglich umsetzen zu können, hilft Vista Global zudem bei der komplexen Logistik der erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen.

Thomas Flohr, Gründer und Vorsitzender von Vista Global, sagt:

„In den 48 Stunden seit der Ankündigung von VistaJet haben wir eine sehr positive Reaktion von Regierungen und medizinischen Organisationen erhalten und daher beschlossen, dieses Angebot auf unsere Flotte von 115 Flugzeugen weltweit auszuweiten. Wir wissen, dass die Menschen Hilfe benötigen, insbesondere in Zeiten der Unsicherheit. Durch die Erweiterung auf die Flotte von XO können wir unser gesamtes globales Netzwerk, unsere Infrastruktur, unser Fachwissen und unsere Technologien nutzen, um noch mehr Hilfe zu leisten.“

Regierungen und medizinische Einrichtungen, die Unterstützung benötigen, sollten sich über die spezielle Webseite von VistaJet an die Gruppe wenden, damit das Unternehmen alle Anfragen bearbeiten und so die Priorisierung der kritischsten Fälle und die entsprechende Sicherheitsüberprüfung vornehmen kann.

