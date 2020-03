Vista Global s'apprête à étendre son soutien en mettant à disposition l'ensemble de son infrastructure mondiale, y compris la flotte XO.

Cette initiative offrira un accès à 115 avions et vols à vide gratuits pour les gouvernements et les organisations médicales.

NEW YORK, 30 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vista Global, le groupe d'aviation privée fondé par Thomas Flohr, annonce que VistaJet va étendre son offre de vols à vide gratuits pour les personnes rencontrant des nécessités de déplacement critiques durant la période d'incertitude actuelle.

Grâce à VistaJet, et maintenant à XO, la plateforme commerciale numérique mondiale destinée à l'aviation privée, Vista Global fournira aux gouvernements et aux organisations médicales un accès à plus de 115 avions durant la pandémie de COVID-19. En combinant les efforts de VistaJet et XO, et en s'appuyant sur leur réseau, leur infrastructure et leurs technologies d'envergure mondiale, le groupe aidera les gouvernements à rapatrier les citoyens bloqués à l'étranger et participera au transport des professionnels de santé et du matériel médical vers les pays qui en ont le plus besoin en fournissant un accès à des vols à vide gratuits.

En outre, pour aider les dirigeants à mettre en œuvre leurs plans d'action le plus rapidement possible, Vista Global les aidera également à gérer la logistique complexe des permis et documents nécessaires.

Thomas Flohr, fondateur et président de Vista Global, a déclaré :

« Au cours des dernières 48 heures, nous avons reçu une réponse très positive de la part des gouvernements et des organisations médicales et avons donc décidé d'élargir cette offre à la flotte de 115 avions de notre groupe dans le monde entier. Nous comprenons que les gens ont besoin d'aide, notamment en période d'instabilité, et en augmentant la disponibilité de notre flotte XO, nous sommes maintenant en mesure d'exploiter l'intégralité de notre réseau mondial, de notre infrastructure, de notre expertise et de nos technologies pour aider encore plus les communautés. »

Les gouvernements et les organisations médicales qui ont besoin d'aide doivent contacter le groupe par le biais de la page Web dédiée VistaJet, afin de permettre à la société de regrouper toutes les demandes, hiérarchiser les priorités, répondre aux cas les plus critiques et mettre en place les mesures de sécurité pertinentes.

